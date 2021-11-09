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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Бинотто расстроила скорость Ferrari в Мексике

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Глава Скудерии надеялся не отстать от Mercedes, а не сражаться с AlphaTauri

Бинотто расстроила скорость Ferrari в Мексике

По итогам Гран При Мексики команда Ferrari опередила по очкам McLaren вышла на второе место в Кубке конструкторов. Это можно было бы считать успехом, но глава Скудерии Маттиа Бинотто, который сам в Мексику не поехал, заявил после этапа, что рассчитывал на большую скорость своих машин. И совсем не ожидал, что впереди окажутся не только пилоты Red Bull и Mercedes, но и Пьер Гасли на AlphaTauri.

«Мы надеялись на лучший уик-энд в плане скорости, но в целом я доволен результатом команды, – сказал Бинотто. – Мы вышли на третье место в Кубке конструкторов и теперь на 13,5 очков опережаем McLaren.

В последних гонках мы немного сократили отставание от топ-команд. И все равно в Мексике мы порой уступали им по 0,9 секунды с круга. Честно говоря, я думал, что отрыв будет меньше, так как на этой трассе мощность двигателя не так важна, а в остальном мне казалось, что у нас быстрая машина.

Но и в квалификации, и в гонке мы уступали болидам двух быстрейших команд. И конечно неприятно, что впереди нас оказался Гасли. Сам он молодец, могу лишь похвалить его и AlphaTauri. Но все же я надеялся быть впереди Гасли и ближе к Mercedes и Red Bull».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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