Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Не только козление. В Mercedes назвали вторую большую проблему Следующая / Бинотто объяснил, почему Сайнс часто ошибается
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Бинотто рассказал об израильском паспорте Шварцмана

По словам главы Ferrari, гоночная лицензия у питерского пилота также не российская

Автор:
, Редактор
Бинотто рассказал об израильском паспорте Шварцмана
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В начале марта Международная автомобильная федерация предъявила очень жесткие требования к гонщикам из России, желающим продолжать выступления на международном уровне. Им разрешили продолжить участие в гонках, но в строго нейтральном статусе и без малейшего упоминания о национальной принадлежности.

Одним из немногих, кто остался в мировом автоспорте, стал гонщик из Санкт-Петербурга, чемпион Формулы 3 и вице-чемпион Формулы 2 Роберт Шварцман. В 2022 году он является тест-пилотом команды Ferrari в Формуле 1.

В Имоле у главы Скудерии Маттиа Бинотто спросили, в какой статусе пилот сейчас присутствует в команде.

«Прежде всего, Роберт родился в Израиле, у него есть израильский паспорт, – сказал Бинотто. – Если говорить о лицензии, то она не российская.

У него были соглашения с российскими компаниями, которые сейчас приостановлены. В настоящий момент он все еще является нашим тест-пилотом, он им останется. И если у нас появится в будущем возможность предоставить ему время за рулем, мы это сделаем».

Ранее, еще до решения FIA по российским гонщикам, Ferrari обещала Шварцману участие в двух пятничных тренировках в сезоне 2022 года.

Дополнительная информация: Олег Карпов

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Не только козление. В Mercedes назвали вторую большую проблему
Предыдущая новость

Не только козление. В Mercedes назвали вторую большую проблему
Следующая новость

Бинотто объяснил, почему Сайнс часто ошибается

Бинотто объяснил, почему Сайнс часто ошибается
Больше от
Сергей Иванов
Армстронг выиграл гонку Ф2 в Имоле в первом повороте Имола
Формула 2

Армстронг выиграл гонку Ф2 в Имоле в первом повороте

Норрис: Лучший гонщик в мире не сделал бы больше, чем я Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Норрис: Лучший гонщик в мире не сделал бы больше, чем я

Леклер: Скорости мне хватало, а резины – нет Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Леклер: Скорости мне хватало, а резины – нет

Роберт Шварцман Больше от
Роберт Шварцман
Леклер: Шварцман проведет две пятничные тренировки для Ferrari
Формула 1

Леклер: Шварцман проведет две пятничные тренировки для Ferrari

Шварцман первым проехал на машине Ф1 в 2022 году
Формула 1

Шварцман первым проехал на машине Ф1 в 2022 году

Ferrari начнет тесты в четверг. Шварцман среди участников
Формула 1

Ferrari начнет тесты в четверг. Шварцман среди участников

Самое важное:

Босс Ф1 нацелился провести шесть спринтерских этапов в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Босс Ф1 нацелился провести шесть спринтерских этапов в 2023 году

Вольф признал уик-энд в Имоле потраченным впустую
Формула 1 Формула 1

Вольф признал уик-энд в Имоле потраченным впустую

Магнуссен признал ошибку Haas с выбором шин на спринт
Формула 1 Формула 1

Магнуссен признал ошибку Haas с выбором шин на спринт

Хэмилтон: Не согласен, что это самый худший год для Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Не согласен, что это самый худший год для Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.