Бинотто рассказал об израильском паспорте Шварцмана

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В начале марта Международная автомобильная федерация предъявила очень жесткие требования к гонщикам из России, желающим продолжать выступления на международном уровне. Им разрешили продолжить участие в гонках, но в строго нейтральном статусе и без малейшего упоминания о национальной принадлежности.

Одним из немногих, кто остался в мировом автоспорте, стал гонщик из Санкт-Петербурга, чемпион Формулы 3 и вице-чемпион Формулы 2 Роберт Шварцман. В 2022 году он является тест-пилотом команды Ferrari в Формуле 1.

В Имоле у главы Скудерии Маттиа Бинотто спросили, в какой статусе пилот сейчас присутствует в команде.

«Прежде всего, Роберт родился в Израиле, у него есть израильский паспорт, – сказал Бинотто. – Если говорить о лицензии, то она не российская.

У него были соглашения с российскими компаниями, которые сейчас приостановлены. В настоящий момент он все еще является нашим тест-пилотом, он им останется. И если у нас появится в будущем возможность предоставить ему время за рулем, мы это сделаем».

Ранее, еще до решения FIA по российским гонщикам, Ferrari обещала Шварцману участие в двух пятничных тренировках в сезоне 2022 года.

Дополнительная информация: Олег Карпов