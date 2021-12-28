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Бинотто рассказал, каким будет статус гонщиков в 2022 году

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Глава Ferrari сообщил, собираются ли в команде делить пилотов на первого и второго

Бинотто рассказал, каким будет статус гонщиков в 2022 году

Гонщики Ferrari провели сильный сезон – более того, они только подстегивали друг друга становиться лучше. Показателем хорошей командой работы стало третье место в Кубке конструкторов и топ-7 в личном зачете по итогу сезона.

Глава коллектива Маттиа Бинотто отметил, что доволен одинаковой расстановкой сил между обоими пилотами, и сейчас не видит смысла в распределении статусов внутри команды.

«Как я всегда и говорил, думаю, что диктовать условия будет трасса, – сказал Бинотто. – В приоритете всегда команда, но, несомненно, если они смогут бороться за важную позицию в чемпионате, то именно условия покажут, кто должен остаться впереди. И иногда дело не только в таланте гонщика или его возможностях, а в удаче. Так что я не думаю, что на данном этапе нам нужно деление пилотов на номер один и два. Мы обсудим это, когда придет подходящее время».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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