Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
3 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
24 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
59 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
116 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
143 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Бинотто раскритиковал Феттеля за разворот в гонке

Поделились
Комментарии
Бинотто раскритиковал Феттеля за разворот в гонке
Автор:
, редактор
6 июл. 2020 г., 13:40

Босс Ferrari признал проблемы и с техникой, и с пилотом

Себастьян Феттель допустил разворот болида по ходу Гран При Австрии, когда атаковал Карлоса Сайнса и не смог избежать контакта. Сам гонщик после финиша признался, что еще несколько раз оказывался на грани ошибки, так как машину было тяжело контролировать.

Глава Ferrari Маттиа Бинотто отметил, что в сложных условиях Феттель не смог показать своих способностей.

«По-моему, ему было некомфортно в машине, – сказал Бинотто каналу Sky Italia. – Баланс и настройки сделали ее не такой управляемой, как в пятницу. А в таких условиях он выступает не лучшим образом.

Разворот и контакт точно были не лучшим действием с его стороны. Думаю, он это понимает. Жаль, что так вышло, ведь было важно набрать очки, когда наши конкуренты взяли их не так много. Обидно, но теперь надо понять, почему машина так себя вела».

В квалификации Феттель также не смог выжать из машины максимум, став 11-м, в то время как его партнер Шарль Леклер занял седьмое место. В гонке Леклер финишировал вторым, а Феттель – десятым.

Читайте также:

Следующая новость
Росберг: Печально, что Феттель себя оправдывает

Предыдущая новость

Росберг: Печально, что Феттель себя оправдывает

trending Сегодня

Шесть гонщиков отказались вставать на колено перед Гран При Австрии. Вот поименный список
Формула 1 / Формула 1

Шесть гонщиков отказались вставать на колено перед Гран При Австрии. Вот поименный список

«Это как неприятие геев». Петров, Валуев и другие поддержали Квята
Формула 1 / Формула 1

«Это как неприятие геев». Петров, Валуев и другие поддержали Квята

Бинотто раскритиковал Феттеля за разворот в гонке
Формула 1 / Формула 1
23мин

Бинотто раскритиковал Феттеля за разворот в гонке

Росберг: Печально, что Феттель себя оправдывает
Формула 1 / Формула 1

Росберг: Печально, что Феттель себя оправдывает

«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона
Формула 1 / Формула 1

«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона

Хэмилтон заставил Ф1 встать на колено? Нет, это был Феттель
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон заставил Ф1 встать на колено? Нет, это был Феттель

McLaren пришлось оправдываться за Норриса. Он охлаждал лоб, чтобы пройти в паддок
Формула 1 / Формула 1

McLaren пришлось оправдываться за Норриса. Он охлаждал лоб, чтобы пройти в паддок

Мнение: Ferrari плохо обошлась с Феттелем. Теперь команду ждет месть
Формула 1 / Формула 1

Мнение: Ferrari плохо обошлась с Феттелем. Теперь команду ждет месть

Самое важное:

Бинотто раскритиковал Феттеля за разворот в гонке
Формула 1 / Формула 1
23мин

Бинотто раскритиковал Феттеля за разворот в гонке

Росберг: Печально, что Феттель себя оправдывает
Формула 1 / Формула 1

Росберг: Печально, что Феттель себя оправдывает

«Это как неприятие геев». Петров, Валуев и другие поддержали Квята
Формула 1 / Формула 1

«Это как неприятие геев». Петров, Валуев и другие поддержали Квята

Калениус: Mercedes сохранит Хэмилтона и Боттаса в 2021 году
Формула 1 / Формула 1

Калениус: Mercedes сохранит Хэмилтона и Боттаса в 2021 году

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Шесть гонщиков отказались вставать на колено перед Гран При Австрии. Вот поименный список

2
Формула 1

«Это как неприятие геев». Петров, Валуев и другие поддержали Квята

3
Формула 1

Бинотто раскритиковал Феттеля за разворот в гонке

23мин
4
Формула 1

Росберг: Печально, что Феттель себя оправдывает

5
Формула 1

«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона

Последние видео

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Самое важное:

Бинотто раскритиковал Феттеля за разворот в гонке
Формула 1

Бинотто раскритиковал Феттеля за разворот в гонке

Росберг: Печально, что Феттель себя оправдывает
Формула 1

Росберг: Печально, что Феттель себя оправдывает

«Это как неприятие геев». Петров, Валуев и другие поддержали Квята
Формула 1

«Это как неприятие геев». Петров, Валуев и другие поддержали Квята

Калениус: Mercedes сохранит Хэмилтона и Боттаса в 2021 году
Формула 1

Калениус: Mercedes сохранит Хэмилтона и Боттаса в 2021 году

McLaren пришлось оправдываться за Норриса. Он охлаждал лоб, чтобы пройти в паддок
Формула 1

McLaren пришлось оправдываться за Норриса. Он охлаждал лоб, чтобы пройти в паддок

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.