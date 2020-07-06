Бинотто раскритиковал Феттеля за разворот в гонке

Себастьян Феттель допустил разворот болида по ходу Гран При Австрии, когда атаковал Карлоса Сайнса и не смог избежать контакта. Сам гонщик после финиша признался, что еще несколько раз оказывался на грани ошибки, так как машину было тяжело контролировать.

Глава Ferrari Маттиа Бинотто отметил, что в сложных условиях Феттель не смог показать своих способностей.

«По-моему, ему было некомфортно в машине, – сказал Бинотто каналу Sky Italia. – Баланс и настройки сделали ее не такой управляемой, как в пятницу. А в таких условиях он выступает не лучшим образом.

Разворот и контакт точно были не лучшим действием с его стороны. Думаю, он это понимает. Жаль, что так вышло, ведь было важно набрать очки, когда наши конкуренты взяли их не так много. Обидно, но теперь надо понять, почему машина так себя вела».

В квалификации Феттель также не смог выжать из машины максимум, став 11-м, в то время как его партнер Шарль Леклер занял седьмое место. В гонке Леклер финишировал вторым, а Феттель – десятым.