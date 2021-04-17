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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Бинотто: Работа над болидом 2022 года в приоритете

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Глава Скудерии рассказал, что уже видел новую машину

Бинотто: Работа над болидом 2022 года в приоритете

В Имоле болиды Ferrari получили некоторые новые детали, в частности измененный диффузор и днище. Шарль Леклер оценил эти нововведения как малосущественные, при этом глава Скудерии Маттиа Бинотто подтвердил, что команда не собирается прекращать работу над машиной этого года. И тут же заявил, что главной задачей является все же постройка гоночного болида для следующего сезона.

«Мы не собираемся останавливаться, – сказал Бинотто в эфире итальянского телеканала Sky. – Мы обязаны готовиться к каждой гонке, особенно на этой трассе, названной именем основателя нашей команды. Однако этот сезон оказался очень трудным в плане управления приоритетами. Мы должны готовить машину 2022 года, а также создать силовую установку, которую станем использовать по меньшей мере на протяжении трех лет. Ну и ограничение бюджета нужно учитывать.

Мы сейчас усиленно работаем над болидом 2022 года, это наша главная задача. Я уже видел прототип этой машины, мы продували его в аэродинамической трубе. Однако остается работа над деталями, которые могут сыграть ключевую роль».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Команды Ferrari
Автор Сергей Иванов

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