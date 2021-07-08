Бинотто пугает Формулу 1 множеством сходов в Сильверстоуне

Руководитель команды Ferrari Маттио Бинотто предположил, что гоночный уик-энд в Сильверстоуне пройдет «весьма хаотично» – так как в Великобритании впервые будет использован совершенно новый формат этапа. Свое мнение менеджер озвучил, общаясь с журналистами в паддоке Гран При Австрии.

Напомним, что традиционная квалификация в Гран При Великобритании пройдет в пятницу. По ее результатам будет сформирована стартовая решетка 100-километровой гонки, которая состоится в субботу. По ее результатам, в свою очередь, будет сформирована стартовая решетка основной гонки. Также пилоты, финишировавшие в субботу в первой тройке, получат в общий зачет 3, 2 и 1 очко.

«Думаю, не стоит также забывать, что в Сильверстоуне мы вдобавок получим шины новой спецификации, – напомнил Бинотто. – Мы смогли опробовать их здесь, в Австрии [каждая команда получила 4 комплекта экспериментальных покрышек для использования на тренировках] – но для полноценного их понимания нужно больше наката.

Но времени на это будет мало – ведь перед квалификацией состоится всего одна тренировка. По сути мы используем новые шины в квалификации без особой подготовки.

Думаю, это будет увлекательно. Все может пройти очень ярко. И думаю, все может пройти весьма хаотично, так как график уик-энда нельзя назвать простым. Думаю, отсутствие опыта выступлений в рамках нового формата приведет к тому, что будет немало сходов. И с этой точки зрения гонка может запомниться».

Также Бинотто считает перспективным вариантом проведение этапа в новом формате в случае, когда на одной трассе проходят два этапа подряд – как это случалось в последние два года на автодромах в Австрии и Бахрейне.