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Формула 1 / Новость

Бинотто про Шварцмана и других юниоров: Наша цель – сделать их пилотами Ferrari

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Бинотто про Шварцмана и других юниоров: Наша цель – сделать их пилотами Ferrari
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Босс Скудерии признал, что в следующем году в Ф1 дебютирует лишь один из трех выступающих сейчас в Формуле 2 юниоров Ferrari. Но попросил остальных не переживать

Антонио Джовинацци сохранит свое место в Alfa Romeo – об этом было объявлено официально накануне старта уик-энда в Имоле. Это значит, что Ferrari сможет устроить в Ф1, скорее всего, лишь одного из пилотов своей Академии в сезоне-2021 – при том, что на переход в чемпионат мира могут претендовать по крайней мере трое.

Мик Шумахер, Каллум Илотт и Роберт Шварцман в этом году выигрывали гонки в Формуле 2 и продолжают борьбу за титул в первенстве, но Бинотто признал, что двоим из них скорее всего придется подождать перехода в Ф1. При этом, по словам итальянца, это не должно их расстраивать.

«Как вы понимаете, мест для всех них нет, – сказал он в ходе пресс-конференции в Имоле. – Я думаю, все они хорошо выступают в Формуле 2, и если мы говорим про Мика, Каллума и Роберта, то им в первую очередь надо закончить сезон в Ф2, фокусироваться на следующих гонках в Бахрейне.

Они все борются за чемпионат, и это важно для каждого из них. Они получат возможность провести первую тренировку [в Ф1] в рамках Гран При Абу-Даби, а затем поработают на молодежных тестах.

Но мы примем наше решение, и оно будет базироваться на том, как они работали до настоящего момента, как они развивались и исходя из их потенциала.

Наша цель – не привести их Формулу 1, а однажды сделать пилотами Ferrari. Но путь, которым они должны попытаться до этой цели добраться, не так важен.

Один из пилотов может получить место в Ф1 в следующем году, а другим придется подождать своего шанса. От нас зависит организовать все так, чтобы дать им всем такую возможность».

В настоящий момент главным кандидатом на перевод в Ф1 является Мик Шумахер. Немец лидирует в чемпионате Ф2 за два этапа до конца сезона. Его называют одним из главных претендентов на один из кокпитов Haas.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Шварцман
Команды Ferrari
Автор Олег Карпов

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