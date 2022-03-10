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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Бинотто призвал запретить инновацию Mercedes. Но потом

По словам главы Ferrari, если не изменить правила, зеркала превратятся в космические корабли

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Бинотто призвал запретить инновацию Mercedes. Но потом
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После того, как Mercedes обновила свою машину, в Формуле 1 стало сложно найти два более непохожих автомобиля, чем их W13 и Ferrari F1-75: если немцы почти полностью отказались от боковых понтонов, то у итальянцев эти элементы наиболее крупные.

Однако главу Скудерии Маттиа Бинотто больше обеспокоило не отсутствие у Mercedes понтонов, а то, как решены энергопоглощающие элементы безопасности и крепления боковых зеркал.

Если у Ferrari и у всех остальных машин энергопоглощающие элементы спрятаны в понтонах, то у Mercedes они выступают отдельно и объединены с креплениями зеркал, став, по форме, похожими на эдакие боковые антикрылья.

По мнению Бинотто, если это разрешено правилами, то правила нужно менять.

«Некоторые зеркала выглядят удивительно, – цитирует Бинотто Motorsport Magazine. – Мы такого не ожидали. Я думаю, в будущем эта часть правил должна быть уточнена. Мы всегда выступали за то, чтобы зеркала не играл аэродинамической роли. Они должны быть только для того, чтобы можно было посмотреть назад.

Думаю, то, Mercedes при дизайне своей машины нарочно сделала крепления зеркал именно такой формы, и в будущем это необходимо запретить. Иначе мы рискуем прийти к тому, что простые зеркала внешне начнут напоминать космический корабль. Не думаю, что в Формуле 1 мы к этому должны стремиться».

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