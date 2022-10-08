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По ходу уик-энда в Сингапуре в СМИ просочилась информация о планах FIA опубликовать отчет о выполнении командами Ф1 лимита бюджетов в 2021 году – и о том, что Red Bull с Aston Martin якобы не уложились в предельную сумму, $147,5 млн.

За этим последовал бурный обмен репликами – в самой Red Bull не скрывали, что ведут диалог с федерацией и пытаются убедить чиновников в своей правоте по спорным вопросам.

Позже появились новые слухи – якобы, «Быкам» удалось убедить FIA, что нарушение, даже если оно имело место, относится к категории «легких», то есть превышение не превысило 5%. После этого стало известно, что публикацию отчета решили перенести с 5 октября на 10-е.

Хотя официально до сих пор не была опубликована ни одна цифра, лимит бюджетов остается одной из важных тем для обсуждений. По ходу японского этапа глава Ferrari Марио Бинотто раскритиковал федерацию за непрозрачность переговоров с Red Bull.

«Публикация была отложена – это говорит о том, что идут какие-то процессы, и полной ясности пока нет, – сказал он в интервью Sky Italia. – Но вне зависимости от результата все принятые решения – а какие-то решения, несомненно, приняты – должны быть ясными и прозрачными».

Руководитель Скудерии добавил: «Нам важно знать, что именно обсуждалось и какие ответы им [Red Bull] были даны. Обладание такой информацией равносильно конкурентному преимуществу.

Условия были заранее обсуждены и изначально известны. И мы не понимаем, зачем уточнять их сейчас. Там более, что это был первый год использования бюджетных ограничений.

Должен признать, я настроен довольно пессимистично. Да, FIA всегда пребывает в диалоге с командами и может вносить какие-то уточнения и дополнения. Но для всех нас важно, чтобы это был прозрачный процесс».

Со своей стороны, руководитель Red Bull Racing вновь заверил, что его команда действует строго в рамках регламента.

«Мы ожидали сертификата [о выполнении бюджетных требований] еще в прошедшую среду, – сказал он. – Но, похоже, их выдача была задержана для всех команд. Это решение FIA.

Мы с интересом ждем, что будет в понедельник. Могу лишь повторить, что Red Bull целиком и полностью выполнила требования к тратам, предусмотренные регламентом.

Мы довольны тем отчетом, который предоставили, и ждем возможности увидеть его оценку».

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