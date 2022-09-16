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После сложностей в двух прошедших сезонах Ferrari отлично начала чемпионат-2022. В середине весны многие полагали, что команда и ее лидер Шарль Леклер смогут без проблем завоевать титулы. Машина F1-75 получилась в Маранелло быстрой, и поначалу ничто не предвещало беды.

Однако вскоре на команду обрушился ворох проблем: поломки, тактические просчеты и ошибки пилотов привели к огромной потере очков. А затем соперники из Red Bull перехватили инициативу и за счет доработок вышли вперед по чистой скорости.

За шесть Гран При до конца чемпионата уже ни у кого нет сомнений, что «Быки» и их лидер Макс Ферстаппен досрочно станут чемпионами.

Несмотря на критику в адрес Ferrari, глава команды Маттиа Бинотто не уставал повторять, что его команде не нужны перемены. И лишь после поражения на домашнем этапе в Монце итальянец признал, что некоторые обновления все же требуются. Правда, в строго оговоренных областях.

«Нам не нужно менять людей, – объяснил он в интервью Sky Sports. – А вот поменять кое-какие практики, пожалуй, стоит. Это касается наших коммуникаций, методов принятия решения. Да, здесь перемены назрели».

Он не стал вдаваться в детали, лишь добавив: «Важно повышать ценность команды, в том числе нанимая новых людей. А вот кадровые перестановки – это не тот путь, который нам нужен. Это старомодный подход к решению проблем».

Сейчас Ferrari отстает от Red Bull уже на 140 очков, тогда как сама опережает Mercedes всего на 35. Учитывая хороший темп действующих чемпионов, в Маранелло допускают, что могут завершить сезон только третьими.

«Это стало бы очень болезненным исходом, учитывая наш старт сезона, – признал Бинотто. – Такой исход стал бы свидетельством, что мы недостаточно эффективно совершенствовали машину по ходу сезона и допустили слишком много ошибок. Но пока мы впереди – и намерены сохранять преимущество».

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