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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Бинотто признал: Макс в любом случае выиграл бы в Монце

Руководитель Ferrari объяснил, что на Гран При Италии у его команды не было шансов что-то противопоставить Red Bull и ее лидеру

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Бинотто признал: Макс в любом случае выиграл бы в Монце
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Стартовав с поула, Шарль Леклер лидировал на первом отрезке итальянской гонки. Его главный соперник Макс Ферстаппен пробился с седьмого места на второе, однако не догонял монегаска. 

В момент, когда на 11-м круге из-за остановки Себастьяна Феттеля судьи ввели режим виртуальной машины безопасности, тактический штаб Скудерии решил провести своему пилоту первый пит-стоп. После финиша в Red Bull признали, что это не было ошибкой

Однако из-за ранней остановки Леклеру потребовался второй пит-стоп, который отбросил гонщика на второй место. 

Оценивая прошедшую гонку, глава Скудерии Маттиа Бинотто объяснил, что итог борьбы двух топ-команд был предопределен, так как RB18 была в воскресенье быстрее F1-75. А тактика, по большому счету, ничего не поменяла.

«Оглядываясь назад, мы считаем свои действия верными, – сказал Бинотто репортерам. – Мы знали, что у Шарля высокий темп, но у Макса была лучше ситуация с износом шин, потому [к моменту введения VSC] он уже ехал быстрее.

Если бы мы остались на той же тактике с одним пит-стопом, что у них, Макс рано иди поздно обогнал бы нас. 

Так что для нас единственным выходом был переход на другую тактику. Нам не повезло с тем, что режим VSC закончился в тот момент, когда Шарль еще был на пит-лейне, так что мы не смогли получить от него полную выгоду. Но думаю, Макс сегодня просто был быстрее, опередить его было просто невозможно».

До гонки в Red Bull рассказали, что осознанно выбрали конфигурацию шасси с чуть большим уровнем прижимной силы. Это негативно сказалось на максимальной скорости, но помогло не так быстро изнашивать шины в гонке. 

Бинотто продолжил: «Когда соперник быстрее, опередить его не просто сложно – это невозможно. Обычно побеждает тот, у кого выше темп. Если, конечно, он сам не наделает ошибок с тактикой.  

Важно вот что: какую бы схему не использовал Макс, он бы победил. Пит-стоп Шарля и его переход на два пит-стопа не был ошибкой. Вы никогда не можете знать, как станет развиваться гонка. Мы не могли предсказывать, как поведут себя шины у Макса на длинных отрезках.  

Можно отметить, что от Джорджа [Расселла, занимающего третье место,] Шарль под конец дистанции имел уже комфортный  отрыв. Так что наше решение не несло в себе никакого риска. Скажем так, это была ставка, которая в некоторых случаях могла бы сыграть».

Отставание Леклера от Ферстаппена в личном зачете после Гран При Италии достигло 116 очков – Макс может гарантировать второй титул уже в Сингапуре. В Кубке конструкторов Ferrari отстает от Red Bull на 139 баллов.

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