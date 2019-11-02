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Формула 1 / Новость

Бинотто приветствовал жалобы в FIA на мотор Ferrari

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Бинотто приветствовал жалобы в FIA на мотор Ferrari
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль
2 нояб. 2019 г., 17:07

Руководитель Ferrari заявил, что будет рад разъяснению федерации по поводу законности итальянских силовых установок, поскольку слухи вокруг этой темы его уже раздражают.

Ранее несколько команд обратились в FIA, чтобы получить разъяснения по поводу аспектов конструкции мотора Ferrari с целью убедиться в их легальности – и, возможно, скопировать эти технические решения.

Однако они не получили четкий ответ от FIA, поэтомув паддоке появились предположения о готовящемся протесте, чтобы раз и навсегда разобраться в том, соблюдает ли Скудерия правила.

Советник Red Bull Хельмут Марко отметил, что FIA необходимо прояснить ситуацию, поскольку у него нет объяснений, как Ferrari добилась такого преимущества.

«В гонке мы находимся на уровне Mercedes, – сказал Марко Motorsport.com о прогрессе Honda. – Единственное, чего не хватает – квалификационного режима. Другая тема – исключительное повышение производительности Ferrari.

Я бы предпочел не комментировать подозрения. Но стоит взглянуть на кривую [мощности] и увидеть, сколь они быстры – удивительно, насколько сильно выделяется их мотор. Давайте подождем и посмотрим, что будет дальше, FIA должна это прояснить».

Призывы Марко к федерации приветствовал руководитель Ferrari Маттиа Бинотто, который остался недоволен поведением соперников.

«Есть два аспекта, – сказал Бинотто в Остине. – По-первых, нас раздражают слухи, потому что в прошлом, когда кто-то добивался большого преимущества по силовой установке, единственной нашей реакцией было стремление работать лучше, чтобы улучшить машину. Мы никогда никого не обвиняли в жульничестве.

Я думаю, что другие команды сейчас быстрее нас в поворотах. Мы же не обвиняем их в жульничестве в поворотах. Я буду рад, если люди сосредоточатся на себе и работе над своими машинами.

С другой стороны, мы расслаблены, потому что точно знаем, что делаем. Мы знаем, что у нас все легально, и FIA контролирует это каждую гонку. Они проверяют все имеющиеся у них данные, проверки были сделаны.

Так что же мне добавить? Надеюсь, FIA разъяснит всем, что у нас всё законно, и мы никого не обманываем».

Интересная особенность мотора Ferrari состоит в том, что, похоже, он не может выдавать пиковую производительность на каждом круге, и обычно на полной мощности он работает только в квалификации или на отдельных кругах в гонке.

Но Марко предположил, что двигатель Скудерии работает на пределе почти все время.

«Эффект есть всегда, но они не могут использовать мотор на полную на каждом круге. Вы видели, как в Сузуке Хэмилтон боролся с Феттелем? DRS, слипстрим – все было бесполезно. Он не смог обогнать его», – добавил Марко.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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