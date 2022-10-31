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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Бинотто: Пример Mercedes показал, что ошибается не только Ferrari

Глава Скудерии использовал оплошности соперникам, чтобы ответить своим критикам

Александр Кабановский
Автор:
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Бинотто: Пример Mercedes показал, что ошибается не только Ferrari
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В летних Гран При нынешнего сезона Ferrari допустила несколько серьезных тактических ошибок, которые помешали ее пилотам добиться высоких результатов. Можно вспомнить Сильверстоун, где лидирующего Шарля Леклера оставили на старых шинах перед рестартом на последних кругах, или Будапешт – там оба пилота, располагая быстрой машиной, не попали даже на подиум. 

К осени команда смогла выправить ситуацию и уже не так часто ошибалась, однако соперники из Mercedes и Red Bull за прошедшее время сумели прибавить в скорости, что привело к заметным изменениям в расстановке сил. На недавнем этапе в Мехико гонщики Скудерии финишировали только пятым и шестым.

В той же гонке основания для критики своими действиями дала Mercedes. Перед стартом ее босс Тото Вольф заявил о намерении рисковать, но на дистанции оби пилоты использовали  консервативную схему Medium-Hard и не сумели отыграть позиции. 

Неделей ранее в Остине для Хэмилтона нашлись на концовку гонки только жесткие слики Hard, на которых тот не смог воспользоваться ошибкой Red Bull на пит-стопе Макса Ферстаппена и одержать первую в сезоне победу. 

На эти эпизоды обратил внимание глава Ferrari Маттиа Бинотто, показывая, сколь сложно в Формуле 1 принимать верные решения. 

«В Венгрии нас много критиковали, да и вообще, когда мы делаем что-то не безупречно, то всегда оказываемся под огнем критики, – сказал он. – Но в Mercedes тоже упустили победы в последних гонках: в Остине [и Мехико] они неверно выбрали шины. Так что не только мы допускаем ошибки».

Говоря о мексиканской гонке, Маттиа добавил: «В этот раз мы решили стартовать на Soft, а затем перейти на Medium. Этот вариант оказался самым лучшим, мы работали над ним уже в пятницу и увидели, что износ здесь не такой быстрый. 

Но все же, в гонке пришлось следить за резиной, чтобы иметь возможность доехать до финиша с одним пит-стопом. Возможно, еще и поэтому наш темп оказался не особенно высоким. Но мы все равно считаем, что сделали верный выбор».

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Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Бинотто признался, что тактический штаб Ferrari по ходу дистанции рассматривал возможность второго пит-стопа, но отказался от нее. 

«Мы увидели, что вариант с одной остановкой был сегодня быстрейшим, – объяснил итальянец. – В какой-то момент Шарль спросил нас о возможности плана С – проще говоря, второго пит-стопа.

Состояние его шин было не лучшим, но мы видели, что в случае остановки он окажется на трассе в серьезном трафике, сразу позади группы из семи машин. Потому поступать так было бы неверно. Схема с одним пит-стопом была для нас основным планом – и гонка показала, что это правильный выбор».

За два Гран При до конца сезона Ferrari опережает Mercedes в Кубке конструкторов на 40 очков.

Дополнительная информация: Филип Клерен

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