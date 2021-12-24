Бинотто поставил оценки Ferrari и ее пилотам за 2021 год

В конце каждого года Ferrari проводит большой рождественский ужин дня журналистов – в свое время эту традицию ввел сам легендарный Коммендаторе. К сожалению, с прошлого года общее собрание, которое постепенно переходило из пресс-конференции в посиделки за ресторанными столиками, уступило место общению в режиме онлайн.

Значительно потеряв в атмосферности, встреча с репортерами осталась источником важных цитат. В этот раз всем было интересно, что большие боссы скажут о результатах команды – с одной стороны, она шагнула в Кубке конструкторов с шестой строчки на третью, но с другой вновь осталась без побед.

«Ответить непросто, – сказал глава коллектива Маттиа Бинотто, когда его попросили оценить выступления Скудерии в 2021 году по десятибалльной системе. – Наша цель неизменна: иметь возможность конкурировать на самом высоком уровне и выигрывать гонки. И пока мы не достигнем этого, ни о кокой удовлетворенности не может быть и речи.

После финиша в Абу-Даби мы видели, как радуются другие команды. Всегда непросто когда в центре внимания оказывается кто-то другой, а ты испытываешь прямо противоположные эмоции. Дистанция, которая отделяет нас от топ-команд, по-прежнему велика. По итогам сезона мы не одержали ни одной победы. Такой результат я не могу назвать удовлетворительным. Но мне кажется, что прошедший сезон стоит оценивать несколько иначе.

В этот раз мы с самого начала чемпионата объявили, что приоритетом для команды станет подготовка к сезону-2022. Мы начали чемпионат по сути с прошлогодней машиной, при этом стремясь прибавлять во всех компонентах. И думаю, что этой цели нам удалось достичь, подтверждением чего стало третье место в Кубке конструкторов. Если сравнивать с 2020 годом, то мы поднялись с шестой строчки и больше всех прибавили по очкам.

И в этом отношении я готов признать сезон вполне успешным и оценить его в семь баллов. Но важно подчеркнуть: это не основание говорить, что мы довольны – такого никогда не будет, пока мы не в состоянии регулярно бороться за победы».

Говоря о гонщиках, глава Ferrari добавил: «Если посмотреть на Шарля с Карлосом, то первое, что надо отметить: они заставляли друг друга ехать быстрее. В то же время они очень помогали друг другу, особенно на тех этапах, где кто-то один сразу находил скорость или верные настройки. Мы довольны тем, как они работали в паре. Кроме того, оба отлично поняли, что команде нужно в сложный период – они адекватно реагировали на приказы с мостика, в том числе об обмене позициями, и всегда выполняли их без обсуждения.

Шарль как гонщик стал еще сильнее, его талант и скорость не вызывают сомнений, как и способность в нужный момент квалификации проезжать безупречный круг. Он также здорово прибавил в плане подхода к гонкам, понимания и контроля шин, а также с точки зрения тактики. Он явно сделал несколько шагов вперед по сравнению с прошлым годом.

Если говорить о Карлосе, то его результаты говорят сами за себя: из 22 гонок он 20 раз был в первой десятке и во всех добрался до финиша. Мы пригласили его в команду именно за умение зарабатывать очки, и он подтвердил его. А еще он показал себя очень быстрым и сумел отлично интегрироваться в команду, за что сама команда тоже заслуживает похвалы.

Прогресс Шарля и выступления Карлоса, соответствующие нашим ожиданиям, позволяют мне оценить сезон для обоих в восемь баллов».