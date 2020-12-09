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Формула 1 / Новость

Бинотто поставил Леклеру задачу стать Шумахером

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Бинотто поставил Леклеру задачу стать Шумахером
Автор:
, Редактор Ф1

Глава Ferrari ждет от Шарля лидерства

Прошлой зимой Ferrari подписала пятилетний контракт с Шарлем Леклером, а в этом году решила расстаться со своим многолетним лидером Себастьяном Феттелем. В сезоне-2021 пару Леклеру составит более опытный Карлос Сайнс, но лидерства в команде ждут от монегаска.

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто ожидает, что Леклер сможет стать для команды тем же, кем был Михаэль Шумахер.

«Я часто их сравниваю, несомненно, что-то общее есть, – сказал Бинотто в подкасте Beyond the Grid. –  Ferrari в 1995-2000-м годах делала вложения в технологии и людей, как и сейчас, нанимала молодых сотрудников. За последние годы мы наняли много молодых инженеров, которые сегодня становятся нашим фундаментом. 

И тогда у нас также был пилот в роли лидера – Михаэль. Сегодня это Шарль. Конечно, он не так опытен, как Михаэль, он не чемпион, а Михаэль им был. Шарль намного младше Михаэля того времени. И ему надо развивать команду. Будущий успех Ferrari будет зависеть от того, как Шарль поведет себя в роли лидера. 

Михаэль сразу был лидером, а Шарль им только становится. Но он делает это хорошо».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Люк Смит

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