Бинотто поставил Леклеру задачу стать Шумахером

Прошлой зимой Ferrari подписала пятилетний контракт с Шарлем Леклером, а в этом году решила расстаться со своим многолетним лидером Себастьяном Феттелем. В сезоне-2021 пару Леклеру составит более опытный Карлос Сайнс, но лидерства в команде ждут от монегаска.

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто ожидает, что Леклер сможет стать для команды тем же, кем был Михаэль Шумахер.

«Я часто их сравниваю, несомненно, что-то общее есть, – сказал Бинотто в подкасте Beyond the Grid. – Ferrari в 1995-2000-м годах делала вложения в технологии и людей, как и сейчас, нанимала молодых сотрудников. За последние годы мы наняли много молодых инженеров, которые сегодня становятся нашим фундаментом.

И тогда у нас также был пилот в роли лидера – Михаэль. Сегодня это Шарль. Конечно, он не так опытен, как Михаэль, он не чемпион, а Михаэль им был. Шарль намного младше Михаэля того времени. И ему надо развивать команду. Будущий успех Ferrari будет зависеть от того, как Шарль поведет себя в роли лидера.

Михаэль сразу был лидером, а Шарль им только становится. Но он делает это хорошо».