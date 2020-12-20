Шестое место в Кубке конструкторов стало для команды из Маранелло худшим результатом с 1980 года. Причем 40 лет назад Энцо Феррари лично распорядился пожертвовать чемпионатом, направив все усилия на создание нового турбомотора. И уже в следующем 1981-м алые машины вновь стали побеждать.

Ожидать чего-то подобного в сезоне-2021 едва ли приходится. Технический регламент «заморожен», а небольшие дозволенные разработки едва ли радикально повлияют на расстановку сил.

Тем не менее, в Ferrari настроены решительно. Чтобы оставить позади разочарования 2020-го, команда уже объявила, что машина для нового чемпионата получит иной индекс – и вместо пафосного SF1000 будет нести не столь громкое имя SF21.

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«Мы не можем позволить себе повторения 2020-го», – сказал глава команды Маттиа Бинотто на традиционной предрождественской встрече с журналистами, которая на этот раз проходила в формате видеоконференции.

Он добавил: «До 2020-го на протяжении пяти лет мы заканчивали сезон вторыми и всего раз [в 2016-м] – третьими. Только нам регулярно удавалось оказывать прессинг на Mercedes. И если у нас получалось добиваться успеха прежде, то я совершенно убежден: эти же люди смогут вновь показать такие результаты в будущем»

При этом Бинотто поставил команде четкую задачу: «Мы должны вернуться в тройку сильнейших команд чемпионата».

Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari, в паддоке Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Говоря о том, как может измениться расстановка сил в следующем чемпионате, Маттиа отметил: «Мы должны быть реалистами: отыграть такое отставание, какой отделяет нас от лучших, за короткое время невозможно. Но у нас будет новая силовая установка, мы сможем доработать аэродинамику.

Однако и другие команды продвинутся – скажем, AlphaTauri или Racing Point продолжат дорабатывать машину без ограничений. А McLaren переключится на моторы Mercedes».

Также Бинотто затронул вопрос о пилотах, поблагодарив Себастьяна Феттеля за годы работы в команде.

«Он оставался настоящим профессионалом до самого конца, – отметил босс Ferrari. – Если кто-то и виноват, так это мы – в том, что не дали ему конкурентоспособную машину».

При этом он признал, что Шарль Леклер мог бы добиться в 2020-м большего: «Порой Шарль действовал чересчур эмоционально. Он допустил пару ошибок. Ему надо поработать над этим».

По поводу перешедшего в Маранелло Карлоса Сайнса Маттиа был краток: «Никто не может усомниться, что выбор в его пользу был верным».

При этом глава Скудерии признался, что лично для него сезон-2021 можно считать последним шансом добиться успеха.

«Мое время в Маранелло не безгранично, – сказал итальянец. – Все будет зависеть от результатов».