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Формула 1 / Новость

Бинотто поставил Ferrari цель – быть смелее

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Бинотто поставил Ferrari цель – быть смелее
Автор:
, Главный редактор
2 нояб. 2019 г., 19:32

По словам руководителя итальянской команды, предыдущая гонка в Мексике доказала, что Скудерии требуются и более точные данные, и более смелые решения по ходу гонки.

Стратегам и инженерам Ferrari надо меньше бояться риска и не быть излишне консервативными. Такой вывод сделал Маттиа Бинотто из поражения, которое Скудерия потерпела от Mercedes на Гран При Мексики. Об этом сам руководитель итальянской команды рассказал официальному сайту чемпионата мира.

Неделю назад Mercedes выбрала идеальный момент для единственного пит-стопа Льюиса Хэмилтона – в то время как Шарль Леклер останавливался в боксах дважды, а Себастьян Феттель совершил единственный пит-стоп слишком поздно. В результате Хэмилтон победил, а пилоты Ferrari закончили гонку на 2-м и 4-м местах.

«Мы должны быть смелее, – сформулировал свои выводы из этой ситуации Бинотто. – В случае с предыдущей гонкой это, к примеру, значило оставить Шарля на трассе, когда Элбон [занимавший 3-е место в начале гонки, когда Леклер возглавлял пелотон] поехал в боксы. Однако тогда мы были абсолютно уверены, что с одним пит-стопом гонку не проехать – и, как выяснилось, сильно ошибались».

Следующая реплика Бинотто, впрочем, дала понять, что главной проблемой Ferrari в Мексике была все-таки не нехватка смелости – а не вполне корректные данные о работе шин, на основе которых стратеги принимали решения.

«Очевидно, что в вопросе моделирования работы шин у нас были заметные отклонения от реальной картины. Так что, одним из направлений работы будет совершенствование моделей и алгоритмов – чтобы в будущем инженеры могли опираться на эти данные с большей уверенностью».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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