Бинотто посетовал на политическую слабость Ferrari

Осенью 2019 года соперники Ferrari публично заподозрили команду в нарушении технического регламента Формулы 1. В Mercedes и Red Bull предполагали, что Скудерия добилась преимущества в мощности мотора нелегальными методами.

После рассылки технической директивы FIA разница между болидами Ferrari и соперниками в скорости на прямых снизилась, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен счел подтверждением нарушения со стороны итальянской команды.

Глава Ferrari Маттиа Бинотто признал, что публичные выступления соперников и вопросы от журналистов давили на его команду, а Скудерия оказалась не способна себя защитить.

«Формула 1 представляет собой не только техническую и спортивную борьбу, но и политическую, – сказал Бинотто. – Вероятно, эта ситуация указала нам на одну из наших слабостей. Мы недостаточно хороши в полемике, есть люди посильнее нас. Они используют СМИ, чтобы нагнетать давление. Нам надо понять, как прибавить, и лучше справиться в будущем. Ведь это часть столкновения сил. Они ткнули в нас пальцем, это просто попытка оказать давление».

Отметим, что в Ferrari отрицали все возможные нарушения, а никто из соперников не подал протест против итальянской команды.