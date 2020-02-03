Бинотто посетовал на политическую слабость Ferrari
Руководитель Скудерии признал, что осенью прошлого года соперники надавили на его команду обвинениями.
Осенью 2019 года соперники Ferrari публично заподозрили команду в нарушении технического регламента Формулы 1. В Mercedes и Red Bull предполагали, что Скудерия добилась преимущества в мощности мотора нелегальными методами.
После рассылки технической директивы FIA разница между болидами Ferrari и соперниками в скорости на прямых снизилась, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен счел подтверждением нарушения со стороны итальянской команды.
Глава Ferrari Маттиа Бинотто признал, что публичные выступления соперников и вопросы от журналистов давили на его команду, а Скудерия оказалась не способна себя защитить.
«Формула 1 представляет собой не только техническую и спортивную борьбу, но и политическую, – сказал Бинотто. – Вероятно, эта ситуация указала нам на одну из наших слабостей. Мы недостаточно хороши в полемике, есть люди посильнее нас. Они используют СМИ, чтобы нагнетать давление. Нам надо понять, как прибавить, и лучше справиться в будущем. Ведь это часть столкновения сил. Они ткнули в нас пальцем, это просто попытка оказать давление».
Отметим, что в Ferrari отрицали все возможные нарушения, а никто из соперников не подал протест против итальянской команды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Бинотто посетовал на политическую слабость Ferrari
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