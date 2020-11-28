Бинотто попросит отложить введение потолка бюджетов на год

С 2021 года в Формуле 1 вводится ограничение на бюджеты команд, размер которых не должен будет превышать 145 миллионов долларов. Это особенно сильно скажется на лидерах чемпионата, которым придется сокращать не только инвестиции в разработку новых гоночных машин, но и уволить часть сотрудников.

В Ferrari планируют решить эту проблему за счет перевода работников из команды на производство серийных спорткаров. Mercedes и Red Bull создают отдельные структуры, куда смогут перейти «лишние» инженеры и где они будут трудиться над проектами вне Формулы 1.

В условиях пандемии в чемпионате уже приняли решение дать этим трем командам дополнительные полгода на реструктуризацию. Однако теперь глава Ferrari Маттиа Бинотто выступил за то, чтобы продлить льготный период на весь 2021 год, мотивируя это в том числе тем, что итальянское правительство запретило увольнять работников до конца коронакризиса.

«Очень важно, что мягкий переход к ограниченным бюджетам был поддержан всеми командами, руководством чемпионата и FIA, – отметил Бинотто. – Все понимают, что коронакризис является не лучшим временем для того, чтобы сокращать штат и увольнять сотрудников. Я считаю, что совершенно неправильно выставлять людей за дверь в дни пандемии.

Поскольку эпидемия продолжается, поскольку мы все еще находимся в ситуации повышенной опасности, нам нужна была отсрочка на эти шесть месяцев. И я считаю, что такой плавный переход к ограниченным бюджетам следует продлить до конца следующего года.

Речь идет о социальной ответственности. Неприятно думать, что очень скоро нам придется увольнять людей. Так что я буду обсуждать отсрочку с FIA и другими командами. Конечно мы постараемся не выгонять сотрудников, а переводить их на работу в подразделение дорожных автомобилей. К счастью, мы для этого весьма большая компания. Но все же сделать это безболезненно будет непросто».