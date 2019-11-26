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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Бинотто пообещал запоминающийся результат Ferrari в Абу-Даби

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Бинотто пообещал запоминающийся результат Ferrari в Абу-Даби
Автор:
, Редактор
26 нояб. 2019 г., 13:50

По словам руководителя команды, Скудерия никогда не сможет смириться со вторым местом и продолжит борьбу в следующем году, но прежде попробует успешно завершить нынешний чемпионат.

Ferrari уже гарантировала себе второе место в Кубке конструкторов, так что последний Гран При в Абу-Даби для Скудерии с точки зрения борьбы в чемпионате важен скорее исходом самой гонки и спором между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном за третье место в зачете пилотов.

При этом руководитель команды Маттиа Бинотто надеется, что показанный результат позволит сотрудникам команды с лучшей мотивацией отправились готовиться к следующему сезону.

«Одной из наших целей на 2019 год было создание фундамента на будущее, – цитирует Бинотто пресс-служба Маранелло. – Мы перезагружались, омолодили команду, пригласили нового гонщика Шарля Леклера. У нас были взлеты и падения. Трудное начало сезона укрепило наш командный дух, сплотило нас, вдохновило на то, чтобы пойти в контратаку.

Было важно показать прогресс после летнего перерыва, когда мы завоевали шесть поулов и одержали три победы подряд. Особенно важна была победа в Монце, куда мы приехали сразу после празднование 90-летия Скудерии.

Однако очевидно, что мы никогда не будем довольствоваться вторым местом. Поэтому мы уже начали готовиться к напряженной зимней работе над следующем сезоном. Что до ближайшего уик-энда, то мы сделаем все возможное, чтобы добиться запоминающегося результата в последнем Гран При».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби Билеты
Команды Ferrari В Магазин
Автор Сергей Иванов

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