Бинотто пообещал запоминающийся результат Ferrari в Абу-Даби
По словам руководителя команды, Скудерия никогда не сможет смириться со вторым местом и продолжит борьбу в следующем году, но прежде попробует успешно завершить нынешний чемпионат.
Ferrari уже гарантировала себе второе место в Кубке конструкторов, так что последний Гран При в Абу-Даби для Скудерии с точки зрения борьбы в чемпионате важен скорее исходом самой гонки и спором между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном за третье место в зачете пилотов.
При этом руководитель команды Маттиа Бинотто надеется, что показанный результат позволит сотрудникам команды с лучшей мотивацией отправились готовиться к следующему сезону.
«Одной из наших целей на 2019 год было создание фундамента на будущее, – цитирует Бинотто пресс-служба Маранелло. – Мы перезагружались, омолодили команду, пригласили нового гонщика Шарля Леклера. У нас были взлеты и падения. Трудное начало сезона укрепило наш командный дух, сплотило нас, вдохновило на то, чтобы пойти в контратаку.
Было важно показать прогресс после летнего перерыва, когда мы завоевали шесть поулов и одержали три победы подряд. Особенно важна была победа в Монце, куда мы приехали сразу после празднование 90-летия Скудерии.
Однако очевидно, что мы никогда не будем довольствоваться вторым местом. Поэтому мы уже начали готовиться к напряженной зимней работе над следующем сезоном. Что до ближайшего уик-энда, то мы сделаем все возможное, чтобы добиться запоминающегося результата в последнем Гран При».
Читайте также:
Предыдущая новость
«Для меня он жив». Экклстоун объяснил, почему не поехал на похороны Лауды
Следующая новость
Квят в Эмиратах. 30 фотографий Даниила с гонок на трассе «Яс-Марина»
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби Билеты
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Бинотто пообещал запоминающийся результат Ferrari в Абу-Даби
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта