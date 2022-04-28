Бинотто пообещал существенные обновления Ferrari после Майами

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Следующий этап Формулы 1 пройдет на новой трассе в Майами. Речь идет об автодроме, который впервые примет этап Королевских гонок. Ferrari вновь не привезет на этап серьезных обновлений, однако глава Скудерии Маттиа Бинотто пообещал, что в скором времени команда существенно усовершенствует свои машины.

«Мы надеемся, что в Майами мы сможем добиться эффективного уровня прижимной силы, – сказал Бинотто. – Там нужно, чтобы прижим был средне-низким, чтобы преуспеть в Гран При. Это совершенно новая трасса, новый вызов, очень интересная конфигурация. И мы подготовим наши машины так, чтобы уровень прижимной силы соответствовал этому автодрому.

Что касается сравнения с Red Bull, то наши машины более склонны к козлению. Я думаю, что решение этой проблемы позволит нам еще сильнее прибавить в скорости. К Майами мы не успеем, но я могу пообещать, что очень скоро вы увидите значительные обновления наших болидов».