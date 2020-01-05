Бинотто пообещал оставить в Ferrari опытных гонщиков на 2021 год

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
178 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
192 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
206 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
234 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
241 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
255 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
262 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
276 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
290 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
297 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
311 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
325 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Бинотто пообещал оставить в Ferrari опытных гонщиков на 2021 год

Поделились
Комментарии
Бинотто пообещал оставить в Ferrari опытных гонщиков на 2021 год
5 янв. 2020 г., 07:26

Глава Скудерии при этом предположил, что в будущем в Формуле 1 появится Мик Шумахер.

В конце 2019 года команда Ferrari продлила контракт с Шарлем Леклером до конца 2024 года. При этом контракт со вторым гонщиком Скудерии Себастьяном Феттелем заканчивается уже в 2020 году.

Феттель в прошлом сезоне проиграл Леклеру и по очкам, и по поулам, и по числу побед в Гран При. При этом у команды есть собственная программа поддержки молодых пилотов, в которой состоят, в частности, сын Михаэля Шумахера Мик и чемпион Формулы 3 россиянин Роберт Шварцман. Оба проведут этот год в Формуле 2.

В случае успеха было бы логичным предположить, что Скудерия заменит одним из них Феттеля на 2021 год. Однако глава команды Маттиа Бинотто исключил такую возможность.

«В 2021 году нам нужны опытные гонщики, так как у нас будет совершенно новая машина, – напомнил Бинотто. – Так что приглашать в Скудерию молодых и талантливых пилотов будет слишком рано. Но опять же, мы хотим оставить Шумахера в гоночной академии Ferrari так как верим в его талант.

Мы очень гордимся тем, что он – участник гоночной академии Ferrari. И мы любим его не только за то, что он сын Михаэля, а просто за то, что он отличный гонщик. Я считаю, что он достойно выступил в этом сезоне.

Если вы посмотрите на результаты в Формуле 2, то увидите в лидерах очень опытных гонщиков. Он же потратил год как раз на накопление опыта. Если же сравнить его с другими новичками, то он очень хорош.

Полагаю, что следующий сезон для него станет ключевым, когда он сам увидит, насколько продвинулся. Мы тоже будем очень внимательно следить за ним и ждем высоких результатов, так как у него уже есть опыт. Полагаю, он хороший кандидат на попадание в Формулу 1 в будущем».

Впрочем, у Шумахера или Шварцмана сохраняется шанс дебютировать в Ф1 уже в 2021 году, но не в Скудерии, а в составе Alfa Romeo. В 2018 такой путь прошел и Шарль Леклер.

Читайте также:

Следующая новость
«Его вполне можно считать первым номером в Ferrari». Прост похвалил Леклера

Предыдущая новость

«Его вполне можно считать первым номером в Ferrari». Прост похвалил Леклера

Следующая новость

Вольф: Решение сохранить команду Mercedes еще не принято

Вольф: Решение сохранить команду Mercedes еще не принято
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер
Команды Ferrari В Магазин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Бинотто пообещал оставить в Ferrari опытных гонщиков на 2021 год

49мин
2
Формула 1

Вольф: Решение сохранить команду Mercedes еще не принято

12мин
3
Формула 1

Хюлькенберг: В 2012 я совершил ошибку

4
Формула 1

Вольф рассказал о роли Пастора Мальдонадо в успехе Mercedes

5
Формула 1

Семикратный навсегда. К 51-летию Михаэля Шумахера

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Вольф: Решение сохранить команду Mercedes еще не принято
F1

Вольф: Решение сохранить команду Mercedes еще не принято

Бинотто пообещал оставить в Ferrari опытных гонщиков на 2021 год
F1

Бинотто пообещал оставить в Ferrari опытных гонщиков на 2021 год

«Его вполне можно считать первым номером в Ferrari». Прост похвалил Леклера
F1

«Его вполне можно считать первым номером в Ferrari». Прост похвалил Леклера

Бинотто: Я устал, но остаюсь
F1

Бинотто: Я устал, но остаюсь

Риккардо собрался устроить в Renault тим-билдинг
F1

Риккардо собрался устроить в Renault тим-билдинг

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.