Бинотто пообещал оставить в Ferrari опытных гонщиков на 2021 год

В конце 2019 года команда Ferrari продлила контракт с Шарлем Леклером до конца 2024 года. При этом контракт со вторым гонщиком Скудерии Себастьяном Феттелем заканчивается уже в 2020 году.

Феттель в прошлом сезоне проиграл Леклеру и по очкам, и по поулам, и по числу побед в Гран При. При этом у команды есть собственная программа поддержки молодых пилотов, в которой состоят, в частности, сын Михаэля Шумахера Мик и чемпион Формулы 3 россиянин Роберт Шварцман. Оба проведут этот год в Формуле 2.

В случае успеха было бы логичным предположить, что Скудерия заменит одним из них Феттеля на 2021 год. Однако глава команды Маттиа Бинотто исключил такую возможность.

«В 2021 году нам нужны опытные гонщики, так как у нас будет совершенно новая машина, – напомнил Бинотто. – Так что приглашать в Скудерию молодых и талантливых пилотов будет слишком рано. Но опять же, мы хотим оставить Шумахера в гоночной академии Ferrari так как верим в его талант.

Мы очень гордимся тем, что он – участник гоночной академии Ferrari. И мы любим его не только за то, что он сын Михаэля, а просто за то, что он отличный гонщик. Я считаю, что он достойно выступил в этом сезоне.

Если вы посмотрите на результаты в Формуле 2, то увидите в лидерах очень опытных гонщиков. Он же потратил год как раз на накопление опыта. Если же сравнить его с другими новичками, то он очень хорош.

Полагаю, что следующий сезон для него станет ключевым, когда он сам увидит, насколько продвинулся. Мы тоже будем очень внимательно следить за ним и ждем высоких результатов, так как у него уже есть опыт. Полагаю, он хороший кандидат на попадание в Формулу 1 в будущем».

Впрочем, у Шумахера или Шварцмана сохраняется шанс дебютировать в Ф1 уже в 2021 году, но не в Скудерии, а в составе Alfa Romeo. В 2018 такой путь прошел и Шарль Леклер.