Бинотто пообещал Ferrari победу в чемпионате. С одним нюансом

Ferrari начинает третий сезон под руководством Маттиа Бинотто. В первый год при новом боссе Скудерия одержала всего три победы, а второй сезон с Бинотто стал для команды худшим за 40 лет.

Тем не менее, глава Ferrari уверен, что ей удастся выиграть чемпионат. Однако сроки для достижения этого результата итальянец назвать отказался.

«Я горд быть главой команды невероятных людей, – сказал Бинотто La Gazzetta dello Sport. – Я верю в работу как средство достижения целей. Мы завоюем титул, благодаря своей работе и поддержке, которую получаем, мы станем лучшей командой. Не знаю, когда это произойдет, но уверен, что произойдет».