Бинотто пообещал дать зрителям Гран При Австралии повод улыбаться

Команда Ferrari оказалась под угрозой быть запертой в Италии из-за вызванного коронавирусом карантина, однако власти страны все же позволили сотрудникам отправиться на Гран При Австралии.

Прибыв в Мельбурн, руководитель Скудерии Маттиа Бинотто сделал обращение к болельщикам.

«После длинной зимы, в течении которой мы работали над новой машиной, настала пора проверить, насколько она в самом деле быстра, – сказал Бинотто. – Мы знаем, что соперники сильны, но впереди длинный сезон, в котором главным будет дальнейшее развитие машины, надежность и наша способность принимать правильные решения.

Мы будем сплоченной командой, готовой к этим вызовам. Мы гордимся той поддержкой, которую нам оказывают болельщики.

Сейчас непростое время для Италии и для всего мира. Со своей стороны все, что мы можем – это вызвать улыбки на лицах людей, которые приготовились смотреть первую гонку сезона».

Дополнительная информация: Адам Купер

