Бинотто пообещал дать зрителям Гран При Австралии повод улыбаться
По мнению главы команды Ferrari, решающими факторами в этом сезоне станут надежность и способность прогрессировать по ходу года
Команда Ferrari оказалась под угрозой быть запертой в Италии из-за вызванного коронавирусом карантина, однако власти страны все же позволили сотрудникам отправиться на Гран При Австралии.
Прибыв в Мельбурн, руководитель Скудерии Маттиа Бинотто сделал обращение к болельщикам.
«После длинной зимы, в течении которой мы работали над новой машиной, настала пора проверить, насколько она в самом деле быстра, – сказал Бинотто. – Мы знаем, что соперники сильны, но впереди длинный сезон, в котором главным будет дальнейшее развитие машины, надежность и наша способность принимать правильные решения.
Мы будем сплоченной командой, готовой к этим вызовам. Мы гордимся той поддержкой, которую нам оказывают болельщики.
Сейчас непростое время для Италии и для всего мира. Со своей стороны все, что мы можем – это вызвать улыбки на лицах людей, которые приготовились смотреть первую гонку сезона».
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Бинотто пообещал дать зрителям Гран При Австралии повод улыбаться
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