Бинотто подтвердил вето Ferrari против назначения Вольфа главой Формулы 1
По словам руководителя Скудерии, его команда проголосовала бы против любого действующего участника чемпионата
Бывший руководитель команды Ferrari Стефано Доменикали со следующего года станет главой Формулы 1, сменив на этом посту Чейза Кэри. В Сочи, где в этот уик-энд проходит Гран При России, руководитель команды Mercedes Тото Вольф заявил, что ему также предлагали возглавить чемпионат, но это было бы невозможно сделать из-за вето со стороны Скудерии.
Действующий руководитель Ferrari Маттиа Бинотто на прямой вопрос журналистов подтвердил, что своим правом вето в отношении Вольфа его команда воспользовалась.
«Да, у нас есть право блокировать кандидатуры на роль руководителя Формулы 1, – заявил Бинотто в эфире Sky Italia. – И наш выбор не в пользу Тото был связан не с его личными качествами. Думаю, но справился бы не хуже Стефано.
Мы посчитали некорректным, чтобы кто-то из действующих участников чемпионата его возглавил. Мы бы воспользовались вето и против Кристиана Хорнера, и против Маттиа Бинотто. Просто потому, что я сейчас глава Скудерии».
Читайте также:
Предыдущая новость
Вольф: Ferrari не дала бы мне возглавить Формулу 1
Следующая новость
Слухи: Райкконен согласился остаться в Формуле 1 на 2021 год
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов