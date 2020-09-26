Бинотто подтвердил вето Ferrari против назначения Вольфа главой Формулы 1

Бывший руководитель команды Ferrari Стефано Доменикали со следующего года станет главой Формулы 1, сменив на этом посту Чейза Кэри. В Сочи, где в этот уик-энд проходит Гран При России, руководитель команды Mercedes Тото Вольф заявил, что ему также предлагали возглавить чемпионат, но это было бы невозможно сделать из-за вето со стороны Скудерии.

Действующий руководитель Ferrari Маттиа Бинотто на прямой вопрос журналистов подтвердил, что своим правом вето в отношении Вольфа его команда воспользовалась.

«Да, у нас есть право блокировать кандидатуры на роль руководителя Формулы 1, – заявил Бинотто в эфире Sky Italia. – И наш выбор не в пользу Тото был связан не с его личными качествами. Думаю, но справился бы не хуже Стефано.

Мы посчитали некорректным, чтобы кто-то из действующих участников чемпионата его возглавил. Мы бы воспользовались вето и против Кристиана Хорнера, и против Маттиа Бинотто. Просто потому, что я сейчас глава Скудерии».