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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Бинотто подколол Mercedes: Они уже как мы в 2021 году

Глава Ferrari посчитал отставание Mercedes от лидеров в Испании. Получилось не так уж и мало

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Бинотто подколол Mercedes: Они уже как мы в 2021 году
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Команда Mercedes определенно смогла прибавить в Гран При Испании, установив на свои машины обновления. При этом Джордж Расселл даже финишировал впереди гонщика Ferrari Карлоса Сайнса, хотя и не смог ничего противопоставить обоим пилотам Red Bull.

Однако такой прогресс не сильно впечатлил руководителя Скудерии Маттиа Бинотто, который предпочел ориентироваться на скорость другого своего пилота Шарля Леклера.

Леклер сошел в середине дистанции из-за отказа силовой установки, но перед этим выиграл поул, старт и уверенно лидировал в гонке.

«Во-первых, я хочу их поздравить, они определенно прибавили в скорости, – сказал Бинотто о Mercedes. – В квалификации они уступили обладателю поула семь десятых секунды, но при этом надо учитывать, что здесь короткий круг.

В гонке они финишировали в 30 секундах позади Red Bull. Если бы наш Шарль Леклер не сошел, то он был бы на 40 секунд впереди них.

Вот и считайте: проиграть 40 секунд за 66 кругов, это все те же семь десятых с круга. Это примерно там, где мы были в прошлом сезоне».

Напомним, что в прошлом году Ferrari заняла третье место в Кубке конструкторов, так и не сумев вмешаться в борьбу Red Bull и Mercedes за лидерство.

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