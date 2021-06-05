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Бинотто перестанет руководить Ferrari с пит-уолла на Гран При
Автор: Франко Нуньес , ответственный редактор
Маттиа передаст операционное руководство на Гран При другим членам команды
Ferrari завершила реорганизацию своей системы управления. Теперь босс команды Маттиа Бинотто не будет руководить ей с пит-уолла, но продолжит приезжать с командой на Гран При, оставаясь в боксах.
Лоран Мекси займет пост гоночного директора и будет работать на пит-уолле. А должность спортивного директора достанется Иньяки Руэде. Его пост главного стратега перейдет к Равину Хаину.
Эти изменения были запланированы в Скудерии еще в феврале. Они позволят Бинотто сосредоточиться на подготовке команды к переходу на новый технический регламент в 2022 году.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Франко Нуньес
Бинотто перестанет руководить Ferrari с пит-уолла на Гран При
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