Бинотто перестанет руководить Ferrari с пит-уолла на Гран При

Ferrari завершила реорганизацию своей системы управления. Теперь босс команды Маттиа Бинотто не будет руководить ей с пит-уолла, но продолжит приезжать с командой на Гран При, оставаясь в боксах.

Лоран Мекси займет пост гоночного директора и будет работать на пит-уолле. А должность спортивного директора достанется Иньяки Руэде. Его пост главного стратега перейдет к Равину Хаину.

Эти изменения были запланированы в Скудерии еще в феврале. Они позволят Бинотто сосредоточиться на подготовке команды к переходу на новый технический регламент в 2022 году.