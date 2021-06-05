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Формула 1 Новости

Бинотто перестанет руководить Ferrari с пит-уолла на Гран При

Автор:
, ответственный редактор

Маттиа передаст операционное руководство на Гран При другим членам команды

Бинотто перестанет руководить Ferrari с пит-уолла на Гран При

Ferrari завершила реорганизацию своей системы управления. Теперь босс команды Маттиа Бинотто не будет руководить ей с пит-уолла, но продолжит приезжать с командой на Гран При, оставаясь в боксах. 

Лоран Мекси займет пост гоночного директора и будет работать на пит-уолле. А должность спортивного директора достанется Иньяки Руэде. Его пост главного стратега перейдет к Равину Хаину. 

Эти изменения были запланированы в Скудерии еще в феврале. Они позволят Бинотто сосредоточиться на подготовке команды к переходу на новый технический регламент в 2022 году.

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Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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