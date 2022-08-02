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Формула 1 Новость

Бинотто: Перемены? Ferrari не нужны перемены

Глава Скудерии заявил, что череда неудачных выступлений не говорит о том, что в руководстве команды есть какие-то проблемы

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Бинотто: Перемены? Ferrari не нужны перемены
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В конце мая после Гран При Монако Шарль Леклер уступал Максу Ферстаппену всего девять очков, Ferrari отставала от Red Bull на 36. Прошло всего два месяца – и положение радикально поменялось. В каждой из шести прошедших гонок пилоты Скудерии лидировали по ходу дистанции, но смогли выиграть всего два раза.

Череда всевозможных проблем – поломок, ошибок и тактических просчетов – привела к тому что титулы Макса и его команды по сути стали просто вопросом времени.  

На недавнем этапе в Венгрии Ферстаппен смог вновь переиграть соперников на алых машинах, хотя те стартовали вторым и третьим, а сам голландец – только десятым.

В этот раз решающим факторов стало изменение погоды, которое перечеркнуло все усилия тактического штаба Ferrari. Самые жесткие шины Hard, которые отлично работали в пятничную жару, оказались бесполезными в более прохладных условиях гонки. 

Несмотря на очередную неудачу, глава Скудерии Маттиа Бинотто заявил, что команде не нужны никакие перестановки в руководстве. 

«Это не вопрос невезения, и менять нам тоже ничего не нужно, – объяснил итальянец в паддоке "Хунгароринга". – Вопрос только в том, чтобы продолжать учиться, набираться опыта и развивать свои умения. 

В этот раз нам определенно есть, на что посмотреть и с чем разобраться. Но если оценивать первую половину сезона в целом, нет никаких причин, почему нам стоит что-то менять. 

Полагаю, мы просто разобраться, что пошло не так в этой гонке. Надо сделать выводы, чтобы вернуться на тот уровень, какой был у нас в 12 первых гонках сезона. И не позволять подобного в будущем». 

Ранее Бинотто сказал, что темп алых машин не позволял рассчитывать на победу в Венгрии, вне зависимости от тактических решений. При этом Шарль Леклер назвал действия команды ошибочными

Бинотто сказал, что его пилоту стоит «отдохнуть и расслабиться, чтобы вернуться еще более голодным до успеха».

«Для лидера команды важнее всего продолжать движение вперед, шаг за шагом становиться сильнее вместе с коллективом, – объяснил Маттиа. – Мы по-прежнему рассматриваем каждую гонку, как возможность победить. 

Мы выигрываем и проигрываем вместе. Прошедшая гонка вышла не самой лучшей, но у нас по-прежнему солидный потенциал. 

Нужно обязательно разобраться, что помешало нам в Венгрии, сделать выводы и стать еще сильнее».

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