Бинотто оценил скорость Ferrari по десятибалльной шкале
Руководитель итальянской команды по-прежнему недоволен.
Ferrari на предсезонных тестах в феврале не показала высокой скорости и не была среди лидеров. Глава команды Маттиа Бинотто изначально говорил, что не ждет от своих пилотов успехов на старте сезона. В преддверии Гран При Австралии босс Скудерии оценил свой болид по десятибалльной шкале.
«Я не могу быть доволен нашей скоростью. Оцениваю точно меньше, чем на шестерку», – сказал Бинотто.
Главной проблемой машины итальянец считает квалификационный темп: «С ним сложностей точно больше, чем с симуляцией гонки. С этим надо разбираться».
При этом от тестов у главы Ferrari осталось скорее положительное впечатление: «Мы провели все тесты, полностью выполнили программу работы. Удалось хорошо понять машину и проехать нужную дистанцию».
В прошлом сезоне Ferrari выиграла три гонки и стала второй в Кубке конструкторов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Бинотто оценил скорость Ferrari по десятибалльной шкале
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