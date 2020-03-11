Бинотто оценил скорость Ferrari по десятибалльной шкале

Ferrari на предсезонных тестах в феврале не показала высокой скорости и не была среди лидеров. Глава команды Маттиа Бинотто изначально говорил, что не ждет от своих пилотов успехов на старте сезона. В преддверии Гран При Австралии босс Скудерии оценил свой болид по десятибалльной шкале.

«Я не могу быть доволен нашей скоростью. Оцениваю точно меньше, чем на шестерку», – сказал Бинотто.

Главной проблемой машины итальянец считает квалификационный темп: «С ним сложностей точно больше, чем с симуляцией гонки. С этим надо разбираться».

При этом от тестов у главы Ferrari осталось скорее положительное впечатление: «Мы провели все тесты, полностью выполнили программу работы. Удалось хорошо понять машину и проехать нужную дистанцию».

В прошлом сезоне Ferrari выиграла три гонки и стала второй в Кубке конструкторов.