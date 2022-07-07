Бинотто отправился в Монако для разговора с Леклером

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В среду в социальных сетях разлетелось видео, снятое на совместном ужине главы Скудерии Маттиа Бинотто и Шарля Леклера в Монако, где оба выглядят радостными и довольными.

Эти кадры диссонируют с недавними фото из Сильверстоуна, где на лицах пилота и босса видны совсем иные эмоции после того, как тактические действия команды отбросили лидировавшего Шарля на четвертое место.

Но Бинотто удалось снять возникшую напряженность, лично приехав в княжество. Их ужин с Леклером позволил разрядить атмосферу – источники говорят, что этот психологический прием сработал и избавил Шарля от негатива.

Стоит отметить, что до поездки в Монако Бинотто провел два дня на базе Скудерии с Карлосом Сайнсом. Победитель гонки сначала задержался в Сильверстоуне, где катал почетных гостей на трехместной машине Ф1 – его пассажирами, стали, в том числе менеджеры Ducati в MotoGP Паоло Чиабатти и Давиде Тардоцци.

Оттуда испанец отправился на базу, где работал на симуляторе для подготовки к предстоящим гонкам. Между сессиями у Карлоса тоже состоялся разговор с главой команды.

Как говорят, Бинотто решил прибегнуть к индивидуальным беседам после того, как на традиционном совместном онлайн-брифинге в понедельник ощутил напряженность между гонщиками.

Не секрет, что борьба за внутреннее лидерство является важной составляющей в Ф1, в пелотоне есть большие мастера в этом искусстве. В последнее время у Ferrari стало слишком много испанских спонсоров, что едва ли по душе Леклеру. Так что, как знать, не последуют ли за легким волнением Сильверстоуна и более серьезные шторма…