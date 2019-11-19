Бинотто: Отношения Феттеля с Леклером лучше, чем многие думают
Руководитель Скудерии «не увидел драмы» в столкновении своих пилотов на Гран При Бразилии. Более того, босс Ferrari заявил, что авария в каком-то смысле помогла команде подготовиться к следующему сезону.
Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись в конце гонки на «Интерлагосе», сражаясь за четвертое место. В тот момент немец попытался контратаковать напарника после потери позиции. Оба гонщика сошли с дистанции.
Это столкновение стало для напарников по Ferrari первым в этом году – хотя ранее по ходу сезона в команде уже возникали напряженные моменты, обычно связанные с командными приказами.
Комментируя ситуацию в паддоке Гран При Бразилии, руководитель Ferrari Маттиа Бинотто сообщил: «Полагаю, то, что я могу где-то прочитать или услышать, радикально отличается от того, что я могу увидеть внутри команды.
Это правда, что в Монце [где Леклер подпортил партнеру квалификацию своими действиями в решающий момент третьего сегмента] контролировать ситуацию было непросто. Им нужно было все прояснить, они говорили друг с другом лицом к лицу, открыто. То же самое произошло в России [где Феттель не стал пускать Леклера вперед после того, как воспользовался с его помощью на старте прошел Хэмилтона].
Сейчас между ними хорошие отношения, они хорошо ладят друг с другом. Конечно, произошедшее [в Сан-Паулу] делу не помогает, но я не думаю, что это тут есть какая-то драма. Я рассматриваю это скорее как возможность окончательно прояснить все перед следующим годом».
Бинотто отметил, что разбор инцидента состоится в штаб-квартире в Маранелло, когда эмоции улягутся. Тем не менее, сразу после гонки босс Скудерии уже обсудил ситуацию с пилотами и услышал их позиции.
«Единственное, что было приятно услышать – то, что они извиняются перед командой», – сказал руководитель Скудерии.
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В этом году четырехкратный чемпион Феттель выступает хуже менее опытного Леклера, который завоевал семь поулов и одержал две победы. С высокой долей вероятности монегаск окажется в турнирной таблице выше Феттеля: этого не случится, только если немец выиграет в Абу-Даби, а Леклер при этом финиширует ниже 7-й позиции.
Сам Леклер после финиша гонки отметил, что инцидент не повлияет на рабочие отношения с напарником.
«Я вполне уверен, что мы достаточно взрослые, чтобы оставить это позади, – сказал Леклер Sky. – В конце концов, мы чувствуем себя невероятно виноватыми перед командой. Обе машины не финишировали, это большое разочарование. На будущее мы оставим это позади и будет продолжать работать сообща».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Scuderia Ferrari
|Автор
|Скотт Митчелл
Бинотто: Отношения Феттеля с Леклером лучше, чем многие думают
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