Бинотто отказался жалеть о поражении Ferrari в 2019 году
По словам руководителя итальянской команды, он считает, что Скудерия и все ее сотрудники сделали все возможное в нынешнем сезоне.
Ferrari закончила сезон 2019 года на втором месте в Кубке конструкторов, уступив Mercedes более 200 очков и выиграв три гонки против 15 побед у чемпионов мира. При этом порой пилоты Скудерии теряли очки не из-за скорости своих машин и не из-за ошибок на трассе, а из-за выбранной командой стратегии, которая оказывалась неудачной.
Несмотря на это, после финальной гонки в Абу-Даби руководитель Ferrari Маттиа Бинотто отказался жалеть о чем-либо.
«У меня нет сожалений по поводу этого сезона, – сказал Бинотто в эфире Sky F1. – Конечно, мы не довольны вторым местом. Нашим машинам не хватало скорости, им не хватало надежности, и мы порой ошибались, принимая те или иные решения. Но сожалеть тут не о чем. Мы выкладывались на 100% и можем быть собою довольны. Да, мы не стали лучшими. Но мы старались по максимуму».
Бинотто также похвалил Шарля Леклера, который в Абу-Даби поднялся на подиум, отметив, что соотношение сил в команде в течении сезона действительно поменялось.
«Шарль удивил не только меня, он, кажется, всех удивил, – признался босс Ferrari – Семь поулов, две победы, превосходство над Себастьяном Феттелем в зачете пилотов – все это говорит само за себя. И конечно, ситуация с пилотами изменилась в течении года. В Австралии у нас был опытный пилот и новичок. Теперь у нас два быстрых и опытных пилота. Так что в 2020 году Мельбурне мы будем исходить из этого положения дел».
Читайте также:
Предыдущая новость
Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Абу-Даби?
Следующая новость
Видео: сотрудники Mercedes залили Боно шампанским
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Гонка
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Бинотто отказался жалеть о поражении Ferrari в 2019 году
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
01:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
02:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
05:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта