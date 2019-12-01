Бинотто отказался жалеть о поражении Ferrari в 2019 году

Ferrari закончила сезон 2019 года на втором месте в Кубке конструкторов, уступив Mercedes более 200 очков и выиграв три гонки против 15 побед у чемпионов мира. При этом порой пилоты Скудерии теряли очки не из-за скорости своих машин и не из-за ошибок на трассе, а из-за выбранной командой стратегии, которая оказывалась неудачной.

Несмотря на это, после финальной гонки в Абу-Даби руководитель Ferrari Маттиа Бинотто отказался жалеть о чем-либо.

«У меня нет сожалений по поводу этого сезона, – сказал Бинотто в эфире Sky F1. – Конечно, мы не довольны вторым местом. Нашим машинам не хватало скорости, им не хватало надежности, и мы порой ошибались, принимая те или иные решения. Но сожалеть тут не о чем. Мы выкладывались на 100% и можем быть собою довольны. Да, мы не стали лучшими. Но мы старались по максимуму».

Бинотто также похвалил Шарля Леклера, который в Абу-Даби поднялся на подиум, отметив, что соотношение сил в команде в течении сезона действительно поменялось.

«Шарль удивил не только меня, он, кажется, всех удивил, – признался босс Ferrari – Семь поулов, две победы, превосходство над Себастьяном Феттелем в зачете пилотов – все это говорит само за себя. И конечно, ситуация с пилотами изменилась в течении года. В Австралии у нас был опытный пилот и новичок. Теперь у нас два быстрых и опытных пилота. Так что в 2020 году Мельбурне мы будем исходить из этого положения дел».