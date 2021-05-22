Бинотто осудил Red Bull: Ferrari нанимает молча

В этом году Red Bull начала строительство собственного моторного департамента. Команда не только открыла новый отдел, но и стала нанимать туда людей из других коллективов. В частности, Red Bull публично заявила о переходе 15 сотрудников из Mercedes.

Такие заявления даже вызвали заочную полемика между главой Red Bull Кристианом Хорнером и боссом Mercedes Тото Вольфом. А вот руководитель Ferrari Маттиа Бинотто считает, что австрийцам не стоило распространяться о своих кадровых приобретениях.

«За последние три года мы наняли более 30 инженеров из других команд, – цитирует Бинотто Corriere della Sera. – Red Bull, кажется, объявляет о каждом найме. А мы просто приобретаем сотрудников без объявлений».