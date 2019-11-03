Бинотто объяснил проблемы Ferrari с сокращением бюджета итальянскими законами

Принятый регламент Формулы 1 обязывает команды с 2021 года ограничить свой бюджет 175 миллионами долларов. Из этого правила есть несколько исключений, в частности, ограничение не касается зарплаты пилотов и троих самых высокооплачиваемых сотрудников каждого коллектива.

Самой богатой в паддоке считается Ferrari, однако найти резервы для экономии ей будет непросто, заявил руководитель Скудерии Маттиа Бинотто.

«Нам будет очень сложно сократить расходы, – сказал он на пресс-конференции в Остине. – Например, итальянские законы очень строги по части защиты трудящихся, так что [провести увольнения и сократить зарплаты] будет крайне трудно».

При этом Бинотто не поверил, что смена регламента сделает борьбу в чемпионате более плотной: «Думаю, что при действительно больших переменах в регламенте топ-команды получают преимущества. Я более чем уверен, что в 2021 году разрыв между лидерами и середняками сохранится».