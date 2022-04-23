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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Бинотто объяснил, почему Сайнс часто ошибается

По словам главы Ferrari, Карлос Сайнс впервые получил такую быструю машину и к тому же еще попросту не научился справляться с давлением

Адам Купер
Автор:
Бинотто объяснил, почему Сайнс часто ошибается
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Во время второго сегмента пятничной квалификации Формулы 1 в Имоле Карлос Сайнс ошибся в одном из поворотом и влетел в стену. К счастью для гонщика Ferrari, предыдущего поставленного быстрого круга хватило, чтобы все равно пройти в Q3 – так что в субботнем спринте испанец будет стартовать десятым.

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В нынешнем сезоне напарник Сайнса Шарль Леклер пока что превосходит испанца и в квалификациях, и в гонках. Однако босс коллектива Маттиа Бинотто отметил, что не связано с какой-то конкретной сложностью с болидом. «Не думаю, что есть какие-то проблемы, – сказал Бинотто на пресс-конференции. – Ему нужно просто адаптироваться к машине. Он допустил несколько ошибок, но мне кажется, что он совершенствуется и едет все быстрее. И, например, вчера он ехал действительно быстро. Но ситуация обидная, потому что в тот момент было неподходящее время для подобной атаки – и он это хорошо знает.

Думаю, все дело в умении справляться с давлением. Вероятно, впервые в его карьере ему досталась машина, на которой можно постоянно бороться за первые места – и ему попросту нужно привыкнуть к этому. Но он сможет быстро адаптироваться, поскольку я знаю, как он умен и насколько он способен справляться с давлением».

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