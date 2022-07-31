Бинотто объяснил, почему Леклеру поставили Hard

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Шарль Леклер лидировал в Гран При Венгрии, обогнав обладателя поула Джорджа Расселла. Гонщик Скудерии провел два первых отрезка на шинах Medium, после чего на 39-м круге получил с мостика указание ехать на второй пит-стоп.

Ему поставили на остаток дистанции жесткую резину Hard, на которой Леклер сразу потерял темп и пропустил Макса Ферстаппена.

Сам монегаск после финиша назвал тактические действия команды неверными – ему пришлось возвращаться на пит-лейн за комплектом Soft, после чего Шарль финишировал только шестым, в который раз потеряв важные очки.

Глава Ferrari Маттиа Бинотто объяснил, почему Леклеру поставили жесткий состав.

«Наши расчеты показывали, что на Hard первые несколько кругов будут сложными из-за необходимости прогреть их, – объяснил итальянец на воскресной встрече с корреспондентами СМИ. – Первые 10-11 кругов такая резина была бы медленнее, чем Medium. После этого их скорость выровнялась бы, а под конец отрезка Hard работали бы лучше. А ведь ему предстояло проехать 30 кругов.

Мы пытались защитить свою позицию от Макса. Ставить Soft смысла не было, оставшийся отрезок был слишком длинным. Понятно, что с Hard поначалу было сложно, но под конец он смог бы отыграться».

Маттиа спросили, почему тактический штаб Ferrari не принял во внимание сложности гонщиков Alpine – Эстебан Окон с Фернандо Алонсо после сильного первого отрезка на Meduim тоже перешли на Hard, после чего явно стали отставать.

«Да, мы обсуждали этот момент, – ответил глава Скудерии. – И дело вовсе не в том, что у нас был изначально выбранный вариант, которого мы старались придерживаться, несмотря ни на что.

Мы следили за развитием событий, смотрели, что происходит у остальных. Принимая во внимание все факторы, мы пришли к выводу, что выбор Hard будет наилучшим.

Но сегодня это определенно оказалось не так».

Бинотто добавил: «Важно подчеркнуть, что машина, по нашему мнению, сегодня не работала так, как мы ожидали.

У нас не было той скорости, не которую мы рассчитывали после пятницы, когда отрабатывали длинные серии в гоночной конфигурации. Сегодня были другие условия, более прохладные.

В целом сегодняшняя скорость была недостаточной на любых шинах. Не думаю, что нам удалось добиться того, к чему мы стремились».

После очередной неудачной гонки отставание Ferrari от Red Bull в Кубке конструкторов выросло до 97 очков, тогда как преимущество над Mercedes сократилось до 30.