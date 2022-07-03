Бинотто объяснил, почему Леклеру не сменили шины в конце гонки

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После богатой на события первой половине дистанции сценарий гонки в Сильверстоуне стал более менее понятным ближе к финишу: Шарль Леклер лидировал, опережая своего партнера по Ferrari Карлоса Сайнса, а всерьез конкурировавший с ними Льюис Хэмилтон после перехода на жесткие шины Hard явно растерял темп.

Однако на 38-м круге развитие событий нарушил сход Эстебана Окона – пилот Alpine остановился на трассе, что потребовало выезда машины безопасности. Почти все пилоты использовали эту возможность, чтобы поставить свежие мягкие шины. Для Сайнса именно этот тактический шаг стал залогом первой в карьере победы.

Однако Леклера Скудерия оставила на старых Hard – и в итоге, несмотря на героическую борьбу, тот остался только четвертым. Еще до рестарта монегаск говорил по радио, что «будет сложно» сопротивляться, так оно и вышло. Шарль пропустил партнера по команде, а затем и Серхио Переса с Хэмилтоном.

Комментируя тактические действия своей команды по просьбе Motorsport.com, глава Ferrari Маттиа Бинотто объяснил: «Наши пилоты были слишком близко друг к другу, чтобы проводить пит-стопы им обоим. Второй (Сайнс – прим.ред.) потерял бы время на пит-лейне, а с ним, наверняка, и позиции.

Почему, решив проводить только один пит-стоп, мы выбрали Карлоса? Потому что Шарль был впереди. Он лидировал и продолжил лидировать. Его шины были свежее, чем у Карлоса. Кажется, разница составляла шесть или семь кругов, они были в лучшем состоянии.

Карлос оставался вторым после пит-стопа, а потому потом мог приrрывать [Леклера] хотя бы в первых поворотах – тому приходилось принимать рестарт на Hard, а это всегда сложнее. Вот такими соображениями мы руководствовались».

Итальянец добавил: «Также мы рассчитывали, что Soft станет изнашиваться, и после трех-четырех сложных кругов это могло дать Шарлю больше шансов в самом конце. К сожалению, Soft изнашивался не столь стремительно».

Бинотто добавил, что считает тактику своей команды «верной в каждой из ситуаций»

Он объяснил: «Если бы мы выбрали для пит-стопа Леклера, то соперники могли бы остаться на трассе. Тогда Шарль оказался бы четвертым на свежем комплекте Soft. Смог бы он отыграться? Я не уверен. Впрочем, когда уже знаешь результат, всегда просто рассуждать, как стоило бы действовать.

Машина безопасности вновь появилась не в лучший для нас момент – мы уверенно лидировали в гонке».

Британская гонка стала второй подряд, где Ferrari заработала больше всех очков в Кубок конструкторов. Это позволило сократить отставание от Red Bull до 63 очков – после уик-энда в Баку разница составляла 80.