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Формула 1 / Новость

Бинотто объяснил, когда Ferrari проиграла сезон-2019

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Бинотто объяснил, когда Ferrari проиграла сезон-2019
Автор:
, редактор
2 дек. 2019 г., 06:28

Руководитель Скудерии считает, что у его команды изначально не было шансов побороться с Mercedes.

Ferrari нестабильно провела сезон-2019, выиграв несколько гонок в начале его второй половины, но пережив ряд спадов. В итоге Скудерия на 235 очков отстала от Mercedes в борьбе за Кубок конструкторов. Однако руководитель команды Маттиа Бинотто считает, что у Ferrari изначально не было шансов на победу, так как ее болид оказался недостаточно хорош. 

«Думаю, мы проиграли еще в прошлом году, когда строили машину, – сказал Бинотто. – Ведь мы не были боеспособны на старте сезона, и на то есть причины. По-моему, конструкция машины оказалась недостаточно хороша для старта сезона. Говоря в целом, дизайн машины оказался не так хорош, как у нашего главного соперника.

Сезон оказался напряженным, у нас было много дел: мы меняли структуру, реорганизовали команду. Но в то же время постоянно пытались улучшать машину, и я думаю, нам это удавалось, по крайней мере до какого-то уровня. Но теперь сезон окончен и мы ждем следующего».

По словам Бинотто, Ferrari знает, в чем ошибался с машиной, но он не уверен, что следующий год она начнет лучше нынешнего.

«Мы представим машину в феврале, пока ее рано обсуждать. Мы знаем, в чем наши слабости, где мы слабее соперников, и вкладываем все силы, чтобы это исправить, но все это относительно. Поэтому я не знаю, какой будет ситуация на старте следующего сезона. И никто сейчас не знает».

В прошедшем чемпионате Ferrari совершила множество ошибок, сказавшихся на ее результатах. Например, на последнем этапе в Абу-Даби команда неудачно выпустила Шарля Леклера на трассу в конце третьего сегмента квалификации, и он не успел совершить вторую попытку. 

«Думаю, если смотреть на каждую ошибку как на урок, то видно, где нужно стать лучше, – сказал Бинотто. – Но большие перемены нам, по-моему, не нужны. Думаю, это вопрос опыта. Мы всегда говорили, что у нас молодая команда с крутым графиком обучения. Так что нам надо убедиться, что мы разобрали все допущенные ошибки. Уверен, что в какой-то момент мы от них избавимся».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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