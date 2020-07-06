Бинотто объяснил, где и сколько Ferrari проигрывает Mercedes
Глава Скудерии назвал главные факторы, не позволяющие его пилотам навязать борьбу действующим чемпионом мира
Шарль Леклер занял по итогам Гран При в Шпильберге второе место, отстав всего на 2,7 секунды от Валттери Боттаса. Однако после финиша монегаск честно признал, что доволен результатом, но не темпом своей машины SF1000.
В отличие от прошлых сезонов, когда Ferrari была главным конкурентом Mercedes в споре за титулы, в 2020-м команда явно сделала шаг назад. В квалификации ей не удалось опередить Red Bull, Racing Point и McLaren, а Себастьян Феттель и вовсе не попал в десятку быстрейших.
Ранее в Маранелло говорили, что уже поняли фундаментальные проблемы шасси и постараются подготовить большой набор обновлений к третьему этапу в Венгрии или даже раньше.
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Впрочем, руководитель команды Маттиа Бинотто, подводя итоги Гран При Австрии, призвал не ждать скорых и резких улучшений.
«Работы начались во время карантина, надеюсь, уже скоро мы что-то получим, – сказал он журналистам. – Но пакет обновлений нельзя назвать окончательным решением, потому что такого просто нет.
Что важно для нас – это улучшить поведение машины в конкретных ситуациях. Если взять квалификацию, то времени поула мы проиграли секунду. Три десятых приходится на повороты, а семь мы проигрываем на прямых из-за моторов.
Думаю, ликвидировать вторую часть отставания будет особенно сложно, так как доработки двигателей заморожены. Понятно, что скорость на прямых зависит и от лобового сопротивления шасси, но с ним тоже не получится разобраться очень быстро [из-за ограничений на работы с аэродинамикой].
Если говорить о главном разочаровании субботы, это именно наша скорость на прямых. Надо проанализировать данные и понять, что реально сделать».
Репортеры попросили Бинотто объяснить, как Ferrari потеряла секунду на круге в сравнении с 2019 годом при весьма стабильном техническом регламента. «Я не слишком много вспоминаю о том, что было год назад, – ответил менеджер. – Сравнивать надо не с прошлым сезоном, а с нынешними соперниками. И сейчас мы сфокусированы именно на этом, изучая квалификационные круги и гоночные результаты. Мы пытаемся понять, в чем слабые места нашей машины и как побороть эти слабости».
Он добавил, что против Ferrari может дополнительно сыграть летняя жара: «Год назад у нас были некоторые проблемы с надежностью, так что в этот раз мы уделили много внимания этому моменту. Думаю, в дальнейшем может быть даже жарче, и этот фактор будет весьма важен в предстоящих гонках».
По сумме заработанных в Шпильберге очков, несмотря на подиум Леклера, Ferrari уступила не только Mercedes, но и McLaren.
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Дополнительная информация: Люк Смит
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский