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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Бинотто обвинил Леклера в аварии и объяснил его слова про педаль газа

Глава Скудерии опроверг первоначальную версию о том, что занос возник из-за заклинившей педали акселератора

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Бинотто обвинил Леклера в аварии и объяснил его слова про педаль газа
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Шарль Леклер уверенно лидировал в Гран При Франции, пока на 18-м круге в 11 повороте не врезался в отбойник. При этом участок трассы, где произошла авария, выглядел безопасно, гонщик ехал по той же траектории, что и кругом ранее, так что внезапно возникший занос сразу вызвал предположения о том, что произошла какая-то техническая неисправность.

Сразу после аварии сам Леклер сказал по радио: «У меня нажата педаль газа». Это вызвало у нас предположение, что педаль могло заклинить, как это уже случалось с машиной Шарля на предыдущем этапе в Австрии. Занос на выходе из поворота может возникнуть как раз из-за избытка мощности на задних колесах, и заклинившая педаль газа могла объяснить произошедшее.

В версию о внезапном избытке мощности на задних колесах поверил и экс-чемпион Формулы 1 Нико Росберг. Однако сам Леклер, вернувшись в паддок после аварии, все опроверг и взял вину на себя.

Позже уже глава команды Маттиа Бинотто подробнее рассказал о том, что произошло.

«Во-первых, с педалью газа не было никаких проблем, – заверл Бинотто. – Ничего такого, что случилось в Австрии. Произошедшее является исключительно ошибкой Шарля.

Такое случается. Это не исключает того, что Леклер является отличным, фантастическим пилотом. Но в данном случае это исключительно его ошибка.

То, что вы слышали по радио относилось к его попытке выбраться с места аварии своим ходом. Такова стратегия: я не хочу вдаваться в детали, но в соответствии с планом на такой случай он включил заднюю передачу и нажал на газ, однако машина не тронулась. Именно об этом нажатом газе говорил Шарль по радио.

Что касается поломки в Австрии, то мы не любим раскрывать технические детали. Но там на самом деле все было очень просто. У педали газа есть возвратный механизм, и именно он начал заедать. Мы полностью починили эту неисправность и убедились, что проблема не повторится».

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