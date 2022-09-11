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Главной темой для обсуждения после гонки в Монце стали события восьми последних кругов. Гонщики преодолели их за машиной безопасности, которую судьи выпустили после остановки на трассе Даниэля Риккардо.

И хотя времени, казалось, вполне достаточно, чтобы возобновить борьбу, эвакуация McLaren затянулась, и на процедуру возвращения круговых просто не хватило времени. Гонка была завершена в режиме нейтрализации.

Ситуация усугубилась тем, что после выезда на трассе Бернд Майландер за рулем машины безопасности занял место не перед лидером, Максом Ферстаппеном, а перед занимающим третье место Джорджем Расселлом.

Болельщики остались недовольны такой концовкой, поскольку она лишила Ferrari возможности побороться за победу. В командах тоже критически оценили работу дирекции гонки.

Маттиа Бинотто согласился с такой позицией – по его мнению, сам подход к ситуации был верным, однако действия оказались неоправданно долгими.

«Я не думаю, что стоит говорить об изменении правил, – сказал глава Ferrari на воскресном медиа-брифинге. – Эти моменты обсуждались, причем очень подробно, после прошлогоднего финала в Абу-Даби.

В этих дискуссиях участвовали FIA, Формула 1 и команды. Мы пришли к договоренностям, что нынешний формат является оптимальным и его стоит сохранить. Так что не думаю, что сегодняшняя ситуация стала возможна из-за правил».

Итальянец продолжил: «Я очень расстроен тем, как много времени у них заняло принятие решений. Думаю, мы не понимаем, почему нельзя было быстрее отыскать нужную машину [лидера] в пелотоне.

Также мне не кажется, что такую задержку можно объяснять соображениями безопасности. Понятно, что [позади машины безопасности] гонщики не могут ехать в максимальном темпе. У них есть установленное минимальное время круга.

Оно специально установлено для того, чтобы работы на трассе можно было вести безопасно, даже если мимо проезжают пилоты. Так что сами правила хороши, но нам не ясно, почему решения принимались так долго».

На вопрос о том, готов ли он принять объяснения FIA, что виной всему заклинившая коробка передач на машине Риккардо, из-за которой McLaren невозможно было просто откатить в сторону, Бинотто ответил: «Пожалуй, да. Я понимаю, что ситуация была сложной.

Но все же можно было лучше справиться с работой после выезда автомобиля безопасности – собрать караван машин и подготовить рестарт. Этого не было сделано.

Думаю, именно в этом была главная проблема. Правила менять не требуется, с ними все в порядке. Надо просто правильно использовать их».

Подиум: Шарль Леклер, Ferrari, второе место Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Скомканная концовка лишила Ferrari возможности побороться за первую с 2019 года домашнюю победу. Говоря о том, как могла закончиться гонка без в случае рестарта: «Думаю, судьям нужно лучше работать в интересах Ф1 и качества шоу. Вопрос не в Ferrari и не в тифози. Чем бы закончилась гонка, если б был дан рестарт? Я не знаю.

У Макса была самая быстрая машина и более свежая резина. Но если говорить в целом, стоило постараться как можно быстрее дать рестарт, чтобы у гонщиков осталось больше времени для борьбы.

Главное огорчение сегодня в том, как долго они принимали решения. И думаю, что в этом отношении они не лучшим образом справились с работой. Это совсем не здорово для Ф1, в будущем надо обязательно улучшать эти моменты».

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