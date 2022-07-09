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Формула 1 Новость

Бинотто о слухах про раскол в Ferrari: Это неправда, я сам проверял

Глава Скудерии заверил, что между бригадами Шарля Леклера и Карлоса Сайнса нет никаких разногласий

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)
Бинотто о слухах про раскол в Ferrari: Это неправда, я сам проверял
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Пилоты на алых машинах занимали две первых позиции по ходу гонки в Сильверстоуне, но после выезда машины безопасности тактический штаб решил провести пит-стоп только Карлосу Сайнсу – что стало залогом первой победы испанца. А вот Шарля Леклера, который опережал напарника, оставили на старых шинах, после чего он финишировал только четвертым. 

После этого бывший пресс-секретарь команды Антонио Антонини опубликовал инсайд о том, что механики монегаска отказались принимать участие в праздновании успеха Сайнса. 

По ходу Гран При Австрии Motorsport.com попросил главу команды Маттиа Бинотто прокомментировать эту публикацию. 

«Это неправда, – заверил итальянец. – Когда я услышал об этом и прочет тот текст, то очень удивился. Мне пришлось все проверить, так как никогда не знаешь – может, что-то ускользнуло от меня. Но я проверил – и оказалось, что это не соответствует истине.

Подобные публикации удивляют и огорчают меня – опять пишут о том, чего не было. 

На самом деле, вся команда была не вполне довольна после финиша, так как из-за машины безопасности мы упустили свои шансы. Но мы радовались за Карлоса и его дебютную победу. Он фантастически выступил в Сильверстоуне: стартовал с поула и отлично провел гонку.

И все радовались за него. Никаких проблем с этим не было».

Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari

Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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