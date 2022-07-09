Бинотто о слухах про раскол в Ferrari: Это неправда, я сам проверял
Глава Скудерии заверил, что между бригадами Шарля Леклера и Карлоса Сайнса нет никаких разногласий
Пилоты на алых машинах занимали две первых позиции по ходу гонки в Сильверстоуне, но после выезда машины безопасности тактический штаб решил провести пит-стоп только Карлосу Сайнсу – что стало залогом первой победы испанца. А вот Шарля Леклера, который опережал напарника, оставили на старых шинах, после чего он финишировал только четвертым.
После этого бывший пресс-секретарь команды Антонио Антонини опубликовал инсайд о том, что механики монегаска отказались принимать участие в праздновании успеха Сайнса.
По ходу Гран При Австрии Motorsport.com попросил главу команды Маттиа Бинотто прокомментировать эту публикацию.
«Это неправда, – заверил итальянец. – Когда я услышал об этом и прочет тот текст, то очень удивился. Мне пришлось все проверить, так как никогда не знаешь – может, что-то ускользнуло от меня. Но я проверил – и оказалось, что это не соответствует истине.
Подобные публикации удивляют и огорчают меня – опять пишут о том, чего не было.
На самом деле, вся команда была не вполне довольна после финиша, так как из-за машины безопасности мы упустили свои шансы. Но мы радовались за Карлоса и его дебютную победу. Он фантастически выступил в Сильверстоуне: стартовал с поула и отлично провел гонку.
И все радовались за него. Никаких проблем с этим не было».
Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
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