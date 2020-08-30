Бинотто о провале Ferrari: Это еще не кризис

Гонка Формулы 1 в Спа, где год назад победил Шарль Леклер на Ferrari, в этот раз стала для Скудерии полным поражением. Оба гонщика не смогли заработать очки при том, что никаких особых проблем вроде аварий, поломок или иных происшествий с ними не случилось.

И в квалификации и в гонке пилотам Ferrari просто не хватало скорости для того, чтобы сражаться с гонщиками из первой десятки.

После гонки у руководителя команды Маттиа Бинотто спросили, считает ли он ситуацию в Скудерии кризисом.

«Думаю, слово «кризис» произносить пока рано, – сказал Бинотто. – Я бы сказал что мы посреди шторма, вот это без сомнений. Но нам нужно собраться и смотреть в будущее.

Сегодняшний результат, конечно, разочаровывает. Горько смотреть на то, с кем нам тут приходилось сражаться. На этой трассе нужна мощность двигателя и эффективная аэродинамика. К сожалению, сейчас нам не хватает ни того, ни другого. В прошлом году за счет мощности двигателя мы могли компенсировать недостатки болида, но в этом сезоне мы лишились и этого. Двигатели всех производителей стали слегка слабее, но наш – в особенности».

Нам остается только попросить прощения у наших поклонников. Именно мы первыми должны признать вину. И я, как глава команды, и парни с фабрики в Маранелло. Мы все в одной лодке. Но мы очень сплоченная команда, так что повторюсь, речи о кризисе не идет. Нам сейчас горько, но я верю, что это нас только разозлит и мотивирует».

У Бинотто также поинтересовались, что ждать от Ferrari на следующем этапе.

«К Монце ожидается новая техническая директива по поводу использования особых режимов силовых установок. Посмотрим, что это даст в квалификации. Мы также привезем туда особый пакет деталей. Но не надо себя обманывать. Мы лишь сможем выжать максимум из того, что позволяют эти машины», – сказал руководитель Ferrari.

Дополнительная информация: Джакомо Раули