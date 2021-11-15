Бинотто о борьбе с McLaren: Возможно, все решит надежность

Пилоты Ferrari в Бразилии были очевидно третьими по скорости, уступив лишь Mercedes и Red Bull. На двоих они заработали 18 очков в воскресенье и еще одно очко в спринтерской гонке против всего одного очка за уик-энд у их главных соперников в Кубке конструкторов, команды McLaren.

В пользу Скудерии говорит и тот факт, что на McLaren в этом году используются силовые установки Mercedes. Эти моторы показали себя в 2021 году не самыми ресурсными: в частности в той же Бразилии новый двигатель внутреннего сгорания получил Льюис Хэмилтон.

У пилотов Ferrari также новая модель силовой установки: Шарль Леклер получил такую в Сочи, Карлос Сайнс – в Турции. Пока проблем с ними не возникало, но Бинотто предупредил, что расслабляться рано.

«Мы заработали важные очки в борьбе за третье место в Кубке конструкторов, – заявил после гонки Бинотто, который предпочел смотреть ее из Италии. – Теперь мы впереди на 31,5 очка и, если я не ошибаюсь, такого большого отрыва по ходу сезона в нашей борьбе еще не было. Однако нельзя забывать, что впереди еще три гонки, две из которых пройдут по новым для нас трассам.

Так что нам еще предстоит побороться, но сегодня мы довольны. Но я бы обратил внимание на надежность. Сейчас у всех все в порядке с этим, но в борьбе с McLaren за третье место именно надежность может сыграть решающую роль».