Бинотто: Никто не запрещает Леклеру и Сайнсу бороться

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В нынешнем сезоне – по сравнению с прошлым годом – уровень конкурентоспособности Ferrari значительно повысился, однако внутри самого коллектива пока не появилось никаких признаков возросшей конкуренции между Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом. Несмотря на это, недавно экс-пилот Ф1 Эдди Ирвайн заявлял, что для успеха Скудерии нужно ввести командную тактику: иначе монегаску попросту не победить действующего чемпиона Макса Ферстаппена.

Глава коллектива Маттиа Бинотто считает совершенно иначе. «Им можно бороться, и эта свобода важна для нас, – отметил Бинотто еще после гонки в Австралии. – Для Карлоса, думаю, очень важно войти в темп, который действительно в итоге вернется. Шарль же сейчас очень сосредоточен, он отлично гоняется. Прошлый год был важен для него и его роста, и его прогресс довольно заметен. Так что я буду наслаждаться хорошей и честной борьбой за позицию в чемпионате».