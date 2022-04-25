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Ближе к концу воскресной гонки Формулы 1 в Имоле казалось, что Шарль Леклер без каких-либо помех займет третье место по итогам заезда. На 50-м круге Ferrari зазвала своего пилота в боксы, чтобы монегаск перешел на более свежие шины и попытался догнать соперников – тем более учитывая, что первая двойка тоже заехала на пит-стоп.

Но в желании оказать сильное давление на шедшего впереди Серхио Переса гонщик Скудерии перестарался, не удержал машину в повороте и улетел в барьер. На удивление, с подвеской не возникло никаких проблем, и Леклер тут же смог вернуться на трек – правда, монегаску понадобилось заехать на пит-стоп, чтобы поменять сломанное переднее антикрыло и заодно перейти на более свежие шины.

Из боксов Леклер выехал в конце первой десятки, однако за оставшиеся примерно 10 кругов Шарль смог отыграть позиции и по итогу финишировать шестым. И хоть эти несколько очков могут в будущем дорого обойтись команде, глава Ferrari Маттиа Бинотто не расстроен воскресным заездом.

«Думаю, я никогда не буду сожалеть о том, что попросил гонщика атаковать на трассе, – рассказал Бинотто. – Это часть нашей работы и часть их работы. В таких случаях могут происходить ошибки.

Машины этого года немного иначе работают с поребриками, и если ты делаешь маленькую ошибку, то платишь за нее большой ценой. Так что никаких сожалений. Думаю, мы сделали правильное решение, вот и все».

Бинотто также отметил, что в конце коллектив решил зазвать Леклера в боксы именно для того, чтобы попробовать обойти соперников впереди. «У нас не уходили передние шины, – добавил Маттио. – В то же время гонки темп Серхио Переса был таким же, либо немного получше. Но поскольку мы считали, что у нас больше не будет возможности обогнать или атаковать Переса на этой резине, то сделали пит-стоп.

Мы надеялись, что они тоже остановятся – так и вышло. Так что это как перезагрузка гонки: 15 кругов до конца, и все на свежих мягких шинах. Думаю, это неплохо сработало, поскольку Шарль был очень близок к Серхио и попытался атаковаться его перед тем, как совершить ошибку».