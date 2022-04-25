Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / В Mercedes подтвердили версию о глобальной проблеме своих машин Следующая / Ф1 готова пойти на уступки командам и повысить бюджеты
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Ferrari о вылете Леклера: Никогда не будем винить пилота за атаку

Глава Ferrari не злится на выступление Шарля Леклера, несмотря на вылет в конце заезда

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Ferrari о вылете Леклера: Никогда не будем винить пилота за атаку
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Ближе к концу воскресной гонки Формулы 1 в Имоле казалось, что Шарль Леклер без каких-либо помех займет третье место по итогам заезда. На 50-м круге Ferrari зазвала своего пилота в боксы, чтобы монегаск перешел на более свежие шины и попытался догнать соперников – тем более учитывая, что первая двойка тоже заехала на пит-стоп.

Но в желании оказать сильное давление на шедшего впереди Серхио Переса гонщик Скудерии перестарался, не удержал машину в повороте и улетел в барьер. На удивление, с подвеской не возникло никаких проблем, и Леклер тут же смог вернуться на трек – правда, монегаску понадобилось заехать на пит-стоп, чтобы поменять сломанное переднее антикрыло и заодно перейти на более свежие шины.

Из боксов Леклер выехал в конце первой десятки, однако за оставшиеся примерно 10 кругов Шарль смог отыграть позиции и по итогу финишировать шестым. И хоть эти несколько очков могут в будущем дорого обойтись команде, глава Ferrari Маттиа Бинотто не расстроен воскресным заездом.

«Думаю, я никогда не буду сожалеть о том, что попросил гонщика атаковать на трассе, – рассказал Бинотто. – Это часть нашей работы и часть их работы. В таких случаях могут происходить ошибки.

Машины этого года немного иначе работают с поребриками, и если ты делаешь маленькую ошибку, то платишь за нее большой ценой. Так что никаких сожалений. Думаю, мы сделали правильное решение, вот и все».

Читайте также:

Бинотто также отметил, что в конце коллектив решил зазвать Леклера в боксы именно для того, чтобы попробовать обойти соперников впереди. «У нас не уходили передние шины, – добавил Маттио. – В то же время гонки темп Серхио Переса был таким же, либо немного получше. Но поскольку мы считали, что у нас больше не будет возможности обогнать или атаковать Переса на этой резине, то сделали пит-стоп.

Мы надеялись, что они тоже остановятся – так и вышло. Так что это как перезагрузка гонки: 15 кругов до конца, и все на свежих мягких шинах. Думаю, это неплохо сработало, поскольку Шарль был очень близок к Серхио и попытался атаковаться его перед тем, как совершить ошибку».

Читайте также:
 
Поделились
В Mercedes подтвердили версию о глобальной проблеме своих машин
Предыдущая новость

В Mercedes подтвердили версию о глобальной проблеме своих машин
Следующая новость

Ф1 готова пойти на уступки командам и повысить бюджеты

Ф1 готова пойти на уступки командам и повысить бюджеты
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Больше мощности, меньше шин и замена Сочи: что решила Комиссия Ф1
Формула 1

Больше мощности, меньше шин и замена Сочи: что решила Комиссия Ф1

Норрис: Не ожидал, что финиширую на подиуме Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Норрис: Не ожидал, что финиширую на подиуме

Почему у Alpine горят моторы? Виновата борьба с «козлением» Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Почему у Alpine горят моторы? Виновата борьба с «козлением»

Шарль Леклер Больше от
Шарль Леклер
СМИ: Ferrari понизила Леклеру мощность мотора в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

СМИ: Ferrari понизила Леклеру мощность мотора в Имоле

Что мировые СМИ написали про Гран При Эмилии-Романьи Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Эмилии-Романьи

Версия: почему Леклер провалил воскресный старт в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Версия: почему Леклер провалил воскресный старт в Имоле

Больше от
Scuderia Ferrari
Сайнс высказался об аварии в Имоле: Снова не повезло Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Сайнс высказался об аварии в Имоле: Снова не повезло

Бинотто объяснил, почему Сайнс часто ошибается Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Бинотто объяснил, почему Сайнс часто ошибается

Сайнса удивила авария: Машина повела себя необычно Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Сайнса удивила авария: Машина повела себя необычно

Самое важное:

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams
Формула 1 Формула 1

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.