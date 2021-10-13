Маттиа Бинотто приезжал в Сочи, однако по ходу Гран При Турции руководил работой команды из своего офиса на базе Скудерии. По словам итальянца, современный уровень коммуникаций позволяет оставаться в курсе всех событий и участвовать в брифингах, но при этом не тратить время на физическое перемещение.

В Стамбуле физическое руководство лежало на спортивном директоре Лоране Мекисе – и подобная картина до конца нынешнего сезона повторится еще не раз.

«Я изначально не собирался приезжать на эту гонку, – объяснил Маттиа журналистам по ходу онлайн-конференции. – Понятно, что по ходу чемпионата календарь уже несколько раз менялся, нам тоже приходилось корректировать планы, но Турция всегда была одним из главных кандидатов [на пропуск].

Я не приеду еще как минимум на две гонки в этом году. По нашим планам это Мексика и Бразилия, но посмотрим».

Объясняя такое решение, Бинотто добавил: «Прежде всего это долгая поездка, она отнимает много времени, а сейчас в Маранелло очень много дел. Надо контролировать работу как над шасси, так и над двигателем, следить за всем.

Подготовка к 2022 году сейчас вступила в критически важную фазу, времени остается все меньше. Потому я рад, что остался. Исходя из того, как мы строим уик-энд, в четверг и пятницу я могу больше заниматься тем, что творится здесь, в Маранелло.

Субботу и воскресенье я полностью посвящаю гоночной команде. Конечно, мне не хватает возможности быть в паддоке, но Лоран Мекис отлично справляется с работой. Я доволен тем, что он делает.

К тому же, как мне рассказали, тот рейс, которым команда летела в Стамбул, сильно болтало – и я очень рад, что смог избежать этого».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл