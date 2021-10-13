Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Старики пошли в бой: Феттель, Хэмилтон и Алонсо против Ф1 Следующая / Вольф: Роль Боттаса может быть решающей в чемпионате
Формула 1 Новость

Бинотто не приехал в Турцию – и планирует дальше пропускать гонки

По словам главы Ferrari, сейчас ему важнее оставаться в Маранелло, а не посещать этапы чемпионата

Бинотто не приехал в Турцию – и планирует дальше пропускать гонки

Маттиа Бинотто приезжал в Сочи, однако по ходу Гран При Турции руководил работой команды из своего офиса на базе Скудерии. По словам итальянца, современный уровень коммуникаций позволяет оставаться в курсе всех событий и участвовать в брифингах, но при этом не тратить время на физическое перемещение.

В Стамбуле физическое руководство лежало на спортивном директоре Лоране Мекисе – и подобная картина до конца нынешнего сезона повторится еще не раз.

«Я изначально не собирался приезжать на эту гонку, – объяснил Маттиа журналистам по ходу онлайн-конференции. – Понятно, что по ходу чемпионата календарь уже несколько раз менялся, нам тоже приходилось корректировать планы, но Турция всегда была одним из главных кандидатов [на пропуск].  

Я не приеду еще как минимум на две гонки в этом году. По нашим планам это Мексика и Бразилия, но посмотрим».

Объясняя такое решение, Бинотто добавил: «Прежде всего это долгая поездка, она отнимает много времени, а сейчас в Маранелло очень много дел. Надо контролировать работу как над шасси, так и над двигателем, следить за всем. 

Подготовка к 2022 году сейчас вступила в критически важную фазу, времени остается все меньше. Потому я рад, что остался. Исходя из того, как мы строим уик-энд, в четверг и пятницу я могу больше заниматься тем, что творится здесь, в Маранелло. 

Субботу и воскресенье я полностью посвящаю гоночной команде. Конечно, мне не хватает возможности быть в паддоке, но Лоран Мекис отлично справляется с работой. Я доволен тем, что он делает. 

К тому же, как мне рассказали, тот рейс, которым команда летела в Стамбул, сильно болтало – и я очень рад, что смог избежать этого».

Читайте также:

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Поделились
Комментарии
Старики пошли в бой: Феттель, Хэмилтон и Алонсо против Ф1

Предыдущая новость

Старики пошли в бой: Феттель, Хэмилтон и Алонсо против Ф1

Следующая новость

Вольф: Роль Боттаса может быть решающей в чемпионате

Вольф: Роль Боттаса может быть решающей в чемпионате
Загрузить комментарии
Ferrari Больше от
Ferrari
Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках
Формула 1

Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках

В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе Сайнса Гран При Турции
Формула 1

В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе Сайнса

Бинотто: Теперь наш гибрид не хуже других Гран При Турции
Формула 1

Бинотто: Теперь наш гибрид не хуже других

Самое читаемое Сегодня

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Старики пошли в бой: Феттель, Хэмилтон и Алонсо против Ф1
Формула 1 Формула 1

Старики пошли в бой: Феттель, Хэмилтон и Алонсо против Ф1

Версия: зачем Red Bull потребовались тесты в Стамбуле
Формула 1 Формула 1

Версия: зачем Red Bull потребовались тесты в Стамбуле

Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках
Формула 1 Формула 1

Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках

Что может лишить Ферстаппена титула? Слово Уэбберу
Формула 1 Формула 1

Что может лишить Ферстаппена титула? Слово Уэбберу

Почему Пересу простили неверный объезд столбика? FIA ответила
Формула 1 Формула 1

Почему Пересу простили неверный объезд столбика? FIA ответила

Бинотто не приехал в Турцию – и планирует дальше пропускать гонки
Формула 1 Формула 1

Бинотто не приехал в Турцию – и планирует дальше пропускать гонки

В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе Сайнса
Формула 1 Формула 1

В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе Сайнса

Самое важное:

Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках
Формула 1 Формула 1

Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках

Хэмилтон: Волноваться за мотор – не моя работа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Волноваться за мотор – не моя работа

Вольф: Роль Боттаса может быть решающей в чемпионате
Формула 1 Формула 1

Вольф: Роль Боттаса может быть решающей в чемпионате

Бинотто не приехал в Турцию – и планирует дальше пропускать гонки
Формула 1 Формула 1

Бинотто не приехал в Турцию – и планирует дальше пропускать гонки

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.