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Формула 1 Новость

Бинотто назвал состав Ferrari сильнейшим в Ф1

Автор:
Соавтор:
Джон Нобл

Глава Скудерии позволил себе довольно смелое высказывание, с которым многие наверняка захотят поспорить

Бинотто назвал состав Ferrari сильнейшим в Ф1

После шестого места по итогам сезона-2020, которое стало для команды из Маранелло худшим результатом за 40 лет, нынешний чемпионат Ferrari проводит заметно сильнее.

Карлос Сайнс и Шарль Леклер уже трижды поднимались на призовой подиум, а в Кубке конструкторов Скудерия идет третьей, имея поровну очков с McLaren.

Оценивая после Гран При Венгрии итоги первой половины сезона, глава команды Маттиа Бинотто отметил: «Я очень доволен сразу по нескольким причинам. Во первых, полагаю, у нас самый сильный состав пилотов на всем пит-лейне.

Во-вторых, мы знали, что Шарль потрясающий пилот, но но продолжает постоянно прибавлять, чем мы очень довольны.

Карлос, в то же время, отлично интегрировался, он становится все сильнее от гонки к гонке. Должен сказать, он тоже служит для Шарля ориентиром, подгоняя его, когда условия становятся сложными.

Это показывает, насколько важно иметь двух хороших гонщиков, которые зарабатывают очки. Этим я тоже очень доволен. И уверен, что эти двое принесут нам много успехов».

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Говоря о главных моментах первой половины чемпионата, Бинотто добавил: «В этом сезоне у нас уже были отличные возможности одержать победу. Впервые это произошло в Монако, однако в силу известных причин там мы не выиграли».

Леклер стартовал с поула в Баку, но там не смог соперничать с пилотами Mercedes и Red Bull. А в Монако ему не удалось занять первую позицию на решетке из-за поломки машины.

В Сильверстоуне Шарль Лидировал на протяжении 50 из 52 кругов, но в концовке уступил Льюису Хэмилтону и остался вторым. Ferrari не выигрывала в Ф1 с осени 2019 года.

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