Бинотто назвал примерную дату дебюта новой Ferrari

Вчера команда Ferrari провела пресс-конференцию, которая заменила традиционный рождественский ужин. Там были объявлены резервные пилоты на 2022 год, а также глава команды Маттиа Бинотто ответил на вопросы журналистов.

Вот что он, в частности, сказал, когда его спросили о работе над машиной (пока известной под заводским индексом 672) для следующего сезона и дате ее презентации.

«Что касается болида 2022 года, то мы пока не определились с датой презентации, – сказал Бинотто. – Однако я могу сказать, что это будет в какой-то из дней с 16 по 18 февраля. Как только мы окончательно определимся, то все вам скажем.

Мы пока продолжаем разработку машины, все еще трудимся над ее аэродинамикой. Шасси уже готово, коробка передач проходит тесты на надежность. Также мы успешно провели краш-тесты.

Доработка силовой установки заморожена, так что мы не можем добиться роста мощности, однако это позволяет нам поработать над повышением надежности. Времени совсем мало, так как на изготовление некоторых деталей уходит до нескольких недель. С учетом того, что первые тесты пройдут уже в феврале, вы понимаете, насколько все для нас сжато по времени. И хотя мы работаем над болидом 2022 года с начала сезона, мы рассчитываем на то, что продолжим дорабатывать машину по ходу следующего года».

Дополнительная информация: Джакомо Раули