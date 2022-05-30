Бинотто нашел виновных в поражении Ferrari. Это Хэм и Латифи

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Команда Ferrari начала гонку в Монако с первого ряда, но к финишу ее пилоты доехали только на втором и четвертом местах, отдав Red Bull победу и третье место на подиуме.

Все решилось на первых пит-стопах. На подсыхающей трассе в Red Bull первыми перешли на промежуточную резину и их пилоты сразу поехали быстрее. В ответ Ferrari с запозданием поставила промежуточные шины лидировавшему тогда Шарлю Леклеру, однако он уже не смог сохранить лидерство.

Следом было решено сменить Карлосу Сайнсу дождевые шины на слики. По чьей-то ошибке, Леклера позвали за сликами на том же круге. И хотя механики блестяще отработали такой двойной пит-стоп, время все равно было потеряно. Сайнс вернулся на трассу вторым, а Леклер – только четвертым.

«Я прошу прощение за произошедшее, – сказал глава команды Маттиа Бинотто. – Мы допустили ошибку на базовом уровне в стратегии. Если пилот стартует первым, а финиширует четвертым – это неправильно. В оправдание я могу лишь сказать, что условия в гонке были очень непростыми.

Наши машины в Монако определенно были быстры. Мы проиграли из-за собственной ошибки, и должны все проанализировать. Мы недооценили скорость на промежуточных шинах, и, возможно, нам стоило поставить их Шарлю раньше или не ставить их вовсе, сразу перейдя с дождевой резины на слики.

Нам нужно с холодной головой все проанализировать, но Шарль прав, обвиняя команду в совершенных ошибках, потому, что они действительно были.

К сожалению, с самого начала нам пришлось не диктовать свои условия, а отвечать на действия соперников. Нас не удивило, что Red Bull остановились первыми, но мы не ожидали, что на промежуточных шинах они сразу поедут так быстро.

Когда мы остановили Карлоса Сайнса, мы уже потеряли позиции, даже Леклер по факту уже не был лидером. К тому же Карлос попал в трафик, уперся в Николя Латифи. И если бы тот сразу дал себя пройти, мы могли бы рассчитывать на победу Сайнса в гонке.

В целом мы с самого начала обсуждали с пилотами стратегию на гонку и рассчитывали именно что перейти сразу с дождевых на слики. Льюис Хэмилтон в прошлом успешно использовал такую тактику. Но по ходу гонки все пошло не так. Я даже не знаю, что было бы лучше: поставить Леклеру промежуточные шины чуть раньше, как это сделали в Red Bull, или не ставить их вовсе и перейти сразу на слики, как мы сделали с Сайнсом».